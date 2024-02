A tavalyi esztendőt terhelő energiaválság ellenére pozitív évet zárt Hajdúböszörmény önkormányzata, amely egyrészt hatékonyan tudta kezelni kiadásait, másrészt sikeresen zárta valamennyi pályázatát. Kiss Attila polgármester a Hajdú Online megkeresésére elmondta, a fejlesztésekkel idén sem állnak meg, ahogy a változatos rendezvényekkel sem maradnak adósak.

Nehezen indult az évünk a háború okozta gazdasági nehézségek miatt. Az azt megelőző esztendőben körülbelül 160-180 millió forint volt az önkormányzati intézmények, cégek épületeinek energiaköltsége. A 2023-as kalkuláció szerint ez 1,5 milliárdra emelkedett volna, ha nem fogadunk el, s hajtunk végre egy 39 pontos energiatakarékossági intézkedéscsomagot

– idézte fel Hajdúböszörmény polgármestere. Ennek, továbbá a mintegy 444 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően sikerült kordában tartaniuk az energiakiadásaikat, a megnövekedett helyi iparűzési adóbevételek révén pedig a vártnál jobban, pozitív mérleggel zárták az évet.

Kiss Attila polgármester

Forrás: Czinege Melinda

– Huszonöt éve dolgozom a közéletben Hajdúböszörményért és eddig ez volt az egyik legjobb, de egyben legnehezebb évem is. Köszönettel tartozom a kollégáknak, hogy ilyen eredményt értünk el, a város működőképes maradt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) elnyert pályázatainkat be tudtuk fejezni. Ráadásul a most induló projektjeink közül több már közbeszerzési eljárás alatt van – emelte ki a városvezető.

Hétmilliárd forintot meghaladó fejlesztések Hajdúböszörményben

Az önkormányzat több mint 7 milliárd forint fejlesztési támogatást nyert a 2014-2020 közötti uniós finanszírozási ciklusban. Mintegy 620 millió forintból épült a régi orvosi rendelő helyén egy modern, energiahatékony egészségügyi intézmény, melyet a tavalyi év végén adtak át a Petőfi utcán. – Az épületet Ferencz Marcel Ybl-díjas építész tervezte, s már most szaklapok cikkeznek a konstrukcióról – jegyezte meg büszkén Kiss Attila.

Az egyedülálló épület alsó szintjén egészségügyi és egyéb szolgáltatók, szalonok számára alakítottak ki helyiségeket, az első emeleten vannak a háziorvosi és fogorvosi rendelők. A harmadik szinten pedig majd szolgálati lakásokat alakít ki az önkormányzat.

Korszerűsödött a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház. A mintegy egymilliárd forintos beruházás során homlokzati szigetelést, új napelemrendszert és új nyílászárókat kapott az épület, továbbá korszerűsítették a Színházterem és a Bársony-terem fűtésrendszerét. – Megújult a Hajdúsági Galéria is, amely többek között egy új zongorával gyarapodott, melyet Péter Bence, hajdúböszörményi származású világhírű zongoravirtuóz választott ki számunkra – emelte ki Kiss Attila. Hozzátette, az intézményt évente 120-140 ezer ember látogatja, ezért igyekeznek számukra megfelelő körülményeket teremteni.

Fejlesztették a Fürdőkerti Ifjúsági és Szabadidőközpontot, ahol a Zeleméri Csonkatorony kicsinyített mását is magában foglaló játszóteret alakítottak ki, továbbá egy modern turisztikai központ is épült. – A Magyar Szürkék Útja vármegyei program egyik állomásaként kocsiszínnel, kézműves házzal és a „Magyar szürke hajtóutat” bemutató kiállítással bővült a szolgáltatás. Mindemellett tűzrakóhelyeket, kemencéket alakítottunk ki, illetve épült egy öltöző- és vizesblokk, amelyet a rendezvényeken fellépők tudnak majd használni – sorolta a polgármester.

Mindezek mellett erdei futópálya, skatepark, kültéri kézilabdapálya és nemzetközi versenyekre is alkalmas BMX-pálya fogadja a Fürdőkert látogatóit. Utóbbit a helyi születésű Szepesi Tibor válogatott BMX-versenyző tervei alapján alakították ki.

Az orvosi rendelő új épülete

Forrás: Czinege Melinda

Több mint száz hektárral bővíthetik Hajdúböszörmény iparterületeit

– A Debrecenben és a vármegyében zajló ipari fejlesztésekkel, beruházásokkal érkező beszállítói igények kielégítésére alakítottuk ki a Nyugati Ipari Parkunkat a 35-ös főút és az M35-ös autópálya közötti területen. Itt körülbelül 8,5 hektárnyi területen helyi és környékbeli kis- és középvállalkozásoknak értékesítettünk területeket. Egy részük idén elkezdi az építkezést – tért át az iparfejlesztésekre Kiss Attila. Az ipari park második ütemében körülbelül 100-120 hektárral bővítik a területet.

Ehhez kapcsolódóan egy 9 hektáros területet már értékesítettünk, azonban egyéb megállapodások miatt egyelőre nem fedhetjük fel a beruházó nevét. Annyit viszont elárulhatok, hogy autóipari céghez kapcsolódóan érkezik beszállító

– osztotta meg Kiss Attila.

Az iparfejlesztés mellett a környezetvédelmi, fenntarthatósági fejlesztésekre is nagy hangsúlyt fektet Hajdúböszörmény vezetése. Szintén Ferencz Marcel koncepciói alapján alakítana ki a város körül egy „zöld koronát” az önkormányzat, erdősávokkal, ligetekkel, vizes élőhelyekkel ezzel is javítva a város klímáját, a levegő minőségét. – Kiemelt figyelmet fordítunk a jövőben a felszíni vizek megtartására is. Évtizedekkel ezelőtt az volt mindenhol a koncepció, hogy a csapadékvizet kivezessék a településről. Az elmúlt éveket viszont inkább a szárazság jellemezte, ezért a cél nem pusztán az, hogy elvezessük a város határain kívülre a csapadékvizet, hanem az is, hogy ott megtartsuk. A Zöld Korona-koncepciónak többek között az is része, hogy biztosítsuk a zöldterületek vízutánpótlását, illetve a Csónakázó-tavat felújítsuk – részletezte Kiss Attila.

A közlekedési infrastruktúrát is fejlesztik

Forrás: Czinege Melinda

Idén sem maradnak el az útfejlesztések Hajdúböszörményben

– Az élhető város szempontjából kardinális kérdés a megfelelő közlekedési infrastruktúra. Ezért több út- és kerékpárútfejlesztést indítottunk el, melyekhez kapcsolódóan már a közbeszerzési felhívások is megjelentek. Lesznek útfelújítások Hajdúviden és Bodaszőlőn is – emelte ki a városvezető. A Debrecen, Hajdúdorog és Hajdúhadház irányába tartó bicikliutakat pedig úgy szeretnék kialakíttatni, hogy azok érintsék a város külső településrészeit. Mindemellett pedig folyamatban van annak az Egészségügyi Fejlesztő Centrumnak az előkészítése is, melyet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karral közösen tervez az önkormányzat.

Az elmúlt hónapokban helyi és környékbeli vállalkozók keresték meg az önkormányzatot, hogy több városi ingatlanon szeretnének lakásokat, társasházakat kialakítani, ugyanis a kormányzati családtámogatási rendszernek és a gazdasági változásoknak köszönhetően megnövekedett az igény az új ingatlanokra

– tudtuk meg Kiss Attilától. Az idei rendezvényekről elmondta, a tavalyihoz képest több támogatást tudnak nyújtani a helyi rendezvényeknek, így ezévben is 100 felett lesz a különböző események száma. Mint fogalmazott, minden ismert programot megtartanak, továbbá magasabb szintre emelik a hajdúböszörményi slambucot népszerűsítő rendezvényüket. Az idei első eseményük a Hajdúsági Disznótor lesz a Fürdőkertben, február 10-én.