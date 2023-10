Mint azt már megírtuk, többek között új látógatóközponttal, játszótérrel és kiállítóterekkel is bővült nemrég a hajdúböszörményi Fürdőkert Szabadidőközpont, a beruházás hivatalos átadóját szeptember 15-én tartották.

A helyszínen Kiss Attila polgármester és a város vezetői sajtónyilvános bejárást tartottak szombaton, hogy bemutassák, a jövőben hogyan fejlesztik egy új projekt keretében a központ rendezvényeket kiszolgáló funkcióit.

Ahogy az a város közösségi oldalán olvasható, a rendezvények lebonyolítása szempontjából fontos, hogy a kültéri rendezvények megvalósításához épüljön olyan kiszolgálóépület, melyben található mosdó (akadálymentesített is), a fellépők részére pedig öltöző. A bejegyzésben hozzátették: tekintettel arra, hogy a szabadidőparkban megrendezhetnek akár többnapos, fesztiváljellegű kulturális rendezvényeket is, a sátorozó résztvevők részére női és férfi zuhanyzókat is kialakítanak a kiszolgálóépületben.

Ezen épületek nagymértékben hozzájárulnak a rendezvények színvonalának emeléséhez, lehetséges a rendezvények körének bővítése, erősítve a Fürdőkerti Szabadidőpark, mint turisztikai attrakciónak a szerepét is

– írták még a posztban.

Arról, hogy a Fürdőkertben milyen programok várták és várják mostanában a látogatókat, egy kisfilm is felkerült nemrég a város YouTube-csatornájára.