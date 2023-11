Többek között Debrecen közelsége, a cívisváros gazdaságfejlesztése, valamint a kormány családpolitikája is hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúböszörmény újabb szintre lépjen fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában. November 15-én Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere Bana László és Fülep Zsolt cégvezetőkkel tartott sajtótájékoztatót a vármegye második legnépesebb településének fejlesztési elképzeléseiről.

Régóta dolgozunk olyan terveken, illetve megoldásokon, amelyek Hajdúböszörmény fejlődését előre viszik. Most értünk olyan szintre, hogy mindezekről a nyilvánosság számára is beszámoljunk

– mondta tájékoztatója elején Kiss Attila. Elmondta, ahhoz, hogy a város nagyszabású terveinek megvalósítását el tudják indítani, számos külső körülmény is közrejátszott. Az egyik ilyen a kormány családpolitikája, amelyet a közelmúltban még jobban megerősítettek, kiszélesítettek. A másik pedig a Debrecenben és a vármegyében elindult gazdaságfejlesztési folyamat, melynek révén a BMW, valamint további más nagyvállalat beruházása indult el.

A Zöld Korona-terv

Forrás: Kiss Annamarie

Kiugrási lehetőségek Debrecen környéki települések számára is

– Arról sok szó esett már a BMW kapcsán, hogy milyen hatással lesz a környék, az ország gazdaságára, de az már kisebb hangsúlyt kapott, hogy milyen kiugrási lehetőséget tartogat a vármegyeszékhelyen kívül lévő települések, mint például Hajdúböszörmény számára. Ilyen volumenű beruházás az országban Kecskeméttől keletre még nem volt – mutatott rá a hajdúböszörményi városvezető.

Hozzátette, a BMW-beruházás bejelentését követően kollégáival készített egy felmérést arról, milyen hatással volt az Audi Győrre, valamint a Mercedes Kecskemétre és ezen városok környékére.

– A foglalkoztatás mellett számos pozitív hozadéka van ennek a folyamatnak. Egyrészről lakosság-ösztönző szerepe van. Ahol egy olyan üzem, mint a BMW, megjelenik, ott nem csak a gyári munkások, de a kvalifikált mérnökök, közgazdászok, jogászok is megjelennek, általában családjukkal együtt, ami már rögtön kétszeres-háromszoros szorzót jelent – mutatott rá Kiss Attila. Kiemelte, Hajdúböszörmény különösen szerencsés, hiszen a BMW épülő üzeme könnyen és gyorsan elérhető a város lakosai számára az autópályán keresztül.

Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy nem csupán a BMW az, ami nagy löketet ad a településeknek, hanem a hozzá és a többi ide érkező nagyvállalathoz kapcsolódó beszállítók is. – Ezek beszállítói cégek szintén a környéken szeretnének dolgozni. Ezért is volt fontos számunkra, hogy elkezdtük a Nyugati Ipari Park fejlesztését – mutatott rá Kiss Attila. Hozzátette, a 8 és fél hektáros, kis- és középvállalkozások számára kialakított iparterület már az első meghirdetését követően megtelt, így a további bővítés folyamatát elkezdték az autópálya irányában.