A jövő járműiparát az elektromos meghajtású járművek adják, 2035-től kizárólag elektromos autókat lehet majd értékesíteni az Európai Unióban. Óriási a verseny az ennek alapját jelentő akkumulátorgyárakért. Debreceni szakembereket kérdeztünk egyrészt arról, milyen hatással lehetnek Közép-Európa gazdaságára a hazánkban zajló, az elektromos átálláshoz kapcsolódó beruházások; veszélybe kerülhet-e Magyarország versenyelőnye az elektromos iparágban? Másrészt pedig kíváncsiak voltunk arra is, hogyan tudnak mindebbe bekapcsolódni a debreceni, hajdú-bihari vállalkozások.

Magyarország a V4-es régióban, illetve Közép-Európában is az egyik vezető ország az elektromobilitás területén, mind stratégiai tervezés, mind a megvalósítás tekintetében

– mondta megkeresésünkre Erdey László, a Debreceni Egyetem Gazdaságitudományi Karának (GTK) egyetemi docense. A napokban megjelent híradások szerint, Csehország is fókuszba helyezte az akkumulátorgyártást. Ezzel kapcsolatban a GTK Közgazdaságtan és Világgazdaságtan Intézetének vezetője elmondta, hogy bár a csehek mindig is előrébb jártak a régióban az iparosodásban, úgy tűnik, még csak most ismerték fel, hogy a következő 30 év gazdaságát az elektromos járműgyártás fogja meghatározni. A cseh akkumulátorgyártás jelenleg nem számottevő.

Magyarország évekkel előrébb jár a régió országaihoz képest az elektromos átállás területén, de nem csak az Európai Unióban, hanem az egész világon is a vezető 5 között található. A Bloomberg előrejelzései szerint ezt a pozícióját 2027-ben is őrizni fogja. Kína 70 százalék körüli világpiaci részesedése meg sem közelíthető, az azt követő Amerikai Egyesült Államok sem haladja majd meg a 10 százalékot. Hazánk várható 2 százalékos részesedésével Németország 6 százaléka után fog következni.

Felértékelődött a közeli és megbízható beszállítói partnerek szerepe

A nagyságrendet jól érzékelteti, hogy az említett országokon kívül csak Svédország és Lengyelország részesedése lesz 1 százaléknál nagyobb az előrejelzések szerint. A szakember rámutatott, a korábbi autóipari beruházások voltak azok, amelyek lehetőséget adtak arra, hogy Magyarország potenciális célpontja legyen a vállalatoknak, mind az elektromobilitásban, mind akkumulátorgyártás területén.

– Napjainkra egy nagyon fejlett autóipari gyártókapacitás és beszállítói hálózati struktúra alakult ki, amely vonzóvá tette Magyarországot az akkumulátorgyártók számára. Emellett a közlekedési-szállítási infrastruktúra elmúlt évekbeli fejlődése és a nyugat-európai piacok közelsége szintén fontos szempont volt ezeknél a beruházóknál – emelte ki.

– Az orosz-ukrán háborúval, a Kína és az Amerikai Egyesült Államok közötti politikai és kereskedelmi ellentétek kiéleződésével a globális beszállítói hálózatok kapcsán is egy új gondolkodásmód jelent meg, felértékelődött a közeli és megbízható partnerek szerepe – emelte ki Erdey László. Mindezen a körülmények pedig tovább erősíthetik Magyarország közép-európai gazdasági szerepét. A jelentős mértékű külföldi működőtőke-beruházások pedig pozitív tovagyűrűző hatást gyakorolhatnak gazdaságunkra, amely számottevő előnybe került az elektromobilitási gyártókapacitásokért folyó verseny tekintetében, nem csak régiós, de kontinentális szinten is. A technológiai változások nyomonkövetése és az ezekhez igazodó gazdaságfejlesztés és befektetésösztönzés a jövőben is kulcsterületek maradnak.

A betelepülő kis- és középvállalatok (kkv) képviselői körében számolt be néhány hete Papp László polgármester arról, hogy Déli Gazdasági Övezetben elindult a kkv-park első ütemének megvalósítása

Forrás: Napló-archív

Van lehetőség a beszállítói láncba kerülni, de kevesen érettek még rá

Debrecen történelmi léptékű gazdaságfejlődésen megy keresztül, ugyanis olyan mértékű tőkeberuházás érkezett a régióba – azon belül is a debreceni ipari parkokba –, amely nagyon komoly lehetőségeket kínál valamennyi kkv-szektorban tevékenykedő cégnek

– hangsúlyozta Balogh Károly, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének elnöke. Mint kifejtette, a jövő egyik olyan gazdasági ágazatába tudnak beilleszkedni a helyi vállalkozások, amely a következő 15-20 év magyar gazdasági fejlődését, a GDP-növekedést jelentősen meghatározza. Minden értékelhető gazdaságkutató cég azt mutatja, hogy az elektromobilitásnak jelenleg nincs alternatívája. – A számok teljes mértékben azt igazolják, hogy míg a hidrogén üzemanyagcellás autók nem tudnak kitörni a kísérleti stádiumból, és elsősorban tanulmányautók, vagy kisszériás autógyártás történik., addig az elektromos autók gyártási volumene elképesztő számokat produkál: 2025-re az új eladások 20 százalékát fogják adni, 2030-ra már 40 százalékát, 2040-re pedig az összes új autóeladás az elektromos járművek eladásából fog származni – tette hozzá.

Sajnos a valóság az az, hogy még viszonylag kevés kkv érett gondolkodásában arra, hogy a multik profizmusának részese legyen, azok rendkívül zárt, tisztán a logikára épülő rendszerének beszállítói közé kerüljön. A VOSZ-szal nagyon sok energiát szeretnénk fektetni a jövőben arra, hogy ezt a fajta logikát a családi cégek is megértsék. Szeretnénk tanácsokkal ellátni őket, kurzusokat szervezni számukra, hogy egy-egy beszállítói fórumon, egyeztetésen magabiztosan, sikeresen tárgyalhassanak az adott nagyvállalat képviselőivel

– jelölte ki a teendőket Balogh Károly. Mint kifejtette, a VOSZ Debrecenben azzal a kihívással szembesült, s erre kínálna megoldást, hogy a kkv-szektor szereplőit és a nagyvállalatokat minél erősebb kapcsolatba hozza egymással. A megoldandó problémák között leginkább a kkv-k részéről a merev nagyvállalati vaslogika megértetése szerepel, amelyben minden a profitról és a hatékonyságról szól, bármiféle érzelem nélkül. – Ha ezek a nagyvállalatok teret engednek egy olyan helyi vállalkozásnak, amely nincs még felkészülve a beszállítói láncba való beilleszkedésre, akkor az őket veszélyeztetni. Egy BMW-nek is meg kell küzdenie azokkal a kihívásokkal, amelyek külföldről érik őt, a BYD vagy a Mercedes bármelyik nap előállhat egy olyan fejlesztéssel, ami visszaszoríthatja a piacon – magyarázta a VOSZ hajdú-bihari elnöke.