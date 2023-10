Ünnepélyesen is megnyitották a BMW Group debreceni gyárának képzési központját október 30-án. A legmodernebb technológiával felszerelt létesítményben idén szeptemberben kezdte meg duális képzését az a 100 tanulót, akiket a tavasz folyamán, egy többkörös felvételi eljárás során választottak ki. Az informatika, az elektronika, a mechatronika és gépjárműmechatronika területén szerezhetnek mélyebb ismereteket Debreceni Szakképzési Centrum diákjai.

Ilka Horstmeier, a BMW AG igazgatótanácsának emberi erőforrásokért és munkakapcsolatokért felelős tagja elmondta, alig egy éve tették le az épület alapkövét, amely Magyarországon egyedülálló körülményeket biztosít a járműipari szakképzés területén.

Ez több, mint egy épület, hiszen a legfontosabbakról, az emberekről szól. Több mint 30 éve dolgozom a BMW-nél, így nyugodtan elmondhatom: a BMW sikertörténete a munkavállalóinak sikertörténete, akik elszántan, megfelelő hozzáállással és a legnagyobb szakértelemmel állnak nap mint nap a feladatokhoz

– fogalmazott Ilka Horstmeier. Kiemelte, ahhoz, hogy a német órisácég továbbra is bajnok legyen, kiváló szakemberekre van szükségük. Ezért fektettek a tavalyi évben is mintegy 300 millió eurót a képzési programjukba.

A legmodernebb képzési központ épült fel Debrecenben 20 millió euró befektetéssel, 6500 négyzetméteren. Világszínvonalú, digitalizált tanulási környezet az új duális képzésünk otthona. Itt indult a legnagyobb magyarországi szakképzési program – méltatta a létesítményt.

Hozzátette: száz debreceni diákkal kezdték meg a képzést szeptemberben, de mire beindul a gyár termelése, a létszám eléri a 300 főt. – A képzési program végén pedig valamennyi tanulóinknak végleges munkavállalói szerződést kínálunk majd. De nem csak munkalehetőséget, karriert is biztosítunk számukra – tette hozzá.

Elmondta, hogy a debreceni fiatalok lesznek azok, akiknek nevéhez fűződnek majd a Neue Klasse és Vision Dee első darabjai két éven belül. – A BMW korszakváltása elindult, s ebben a debreceni gyár kapja a főszerepet. Nem csak egy újabb modell, hanem egy új generáció készül itt – emelte ki.

Magyarország Európa bajnoka lesz az elektromos átállásban

– Van egy kínai mondás: „Élj izgalmas időkben!” Azt hiszem, ez most túl jól sikerült. Izgalmasan alakul a világ körülöttünk. Az elmúlt években több válsággal is szembe kellett nézzünk, s ezek hiába nem a gazdaságból indultak ki, a végén mégis ez állt a feje tetejére – fogalmazott beszéde elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kifejtette, az elmúlt 3 és fél évben kétszer mondhattuk azt, hogy új világgazdasági korszak érkezett el, de egy folyamat stabilan halad előre: az elektromos járműipar forradalma.

Ez a forradalom a politikai döntéshozók előtt is új helyzetet teremtett, hiszen a kérdés az: melyik ország és milyen feladatot kap ebben a forradalomban a következő időszakban. Minden azon múlik, hogyan kapcsolódnak be az egyes nemzetek az új autóipari korszakba. A tények mutatják, Magyarország Európa bajnoka lesz az elektromos átállásban – emelte ki a külügyminiszter.

Rámutatott: a keleti és a nyugati nagyvállalatok Magyarországon találták meg a nyugodt együttműködés lehetőségét. Itt találhatóak Európa legalacsonyabb adói, a legkedvezőbb beruházási környezet és külkapcsolati stratégia.

Bizalom a magyar munkavállalók iránt

– A BMW Magyarországra érkezése fontos mérföldkő. Azon három ország közé kerültünk – Németország és Kína után –, ahol a három top német prémium autómárka jelen van. A BMW-vel pedig jelentős kínai beruházási-áramlat érkezett. Elmondhatjuk, hogy a top tíz kínai akkumulátorgyártó vállalat közül öt is hazánkba érkezett, érkezik – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Mindezekkel pedig nem csak új munkahelyek létesültek, de a legmodernebb technológia is hazánkba érkezett.

A BMW a legmodernebb technológiáját hozza Debrecenbe, ahol teljesen új, eddig nem létező platformok gyártását kezdi meg hamarosan. Ez őszintén kifejezi azt, hogy mekkora a magyar emberekbe, a magyar munkavállalókba vetett bizalom

– mutatott rá a tárcavezető. Hozzátette a most megnyitott képzési központ biztosítja, hogy a magyar munkavállalók a legmodernebb technológiák területén is sikerrel szerepelnek majd. A magyar fiatalok által pedig Magyarország versenyképessége is növekedni fog, amely kiemelt jelentőséggel bír a beruházásokért vívott harcban. – Eldőlt: a jövő az elektromosautó-ipar lesz. A kérdés csak az, hogy az ehhez kapcsolódó gyárak hol épülnek meg, hol hoznak létre munkahelyeket? Ezért igyekszünk a lehető legtöbb autóipari beruházást idehozni – tette hozzá.

Megjegyezte, a tavalyi évben először lépte át a hazai autóipar a 10 ezer milliárd forintos határt, idén pedig a tavalyihoz képest további 20 százalékos növekedést ért el az első 8 hónapban.

Itt a lehetőség Debrecenben karriert építeni

– A világ most Debrecenre figyel. Olyan dolgok vannak itt most előkészítés alatt, amelyek új korszakot nyitnak az autóipar, a közlekedés történetében.

Büszkén mondhatom, hatalmas elismerés Debrecennek és a magyar szakemberek felé, hogy a BMW itt hatja végre korszakváltását

– fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere. Elmondta, a mai nappal a jövőbe léptünk, s a következő évtizedekben a debreceni fiatalok elindulnak karrierük csúcsa felé. A képzési központ diákjai a debreceni gyárral kaptak esélyt arra, hogy otthonukhoz közel, Debrecenben építsenek karriert.

– A jövőt meghatározó elektromobilitás központja Debrecen lesz, de a tartós siker feltétele, hogy tehetséges fiatalokat nyerjünk meg, akik tanulással és kreativitással viszik tovább azt, amit mi most elindítottunk – hangsúlyozta Debrecen polgármestere.