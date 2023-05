Május 9-én, Debrecenben tartott ünnepélyes sajtóeseményen jelentették be, hogy környezetbarát gyárat épít Debrecenben a kínai Eve Power, az Eve Energy leányvállalata. A vezető lítiumcella-gyártó cég a BMW Group jövőbeni üzemének akkumulátorcella-beszállítójaként fog működni mintegy 45 hektáros területen. Az üzemet Debrecen közelében, a BMW beszállítóinak biztosított területen, az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben építik fel. A tervek szerint az üzem 2026-ban kezdi meg a termelést és több mint ezer munkavállalót foglalkoztat majd. Az előzményekről és a tervekről Alexander Holdennel, az Eve Power szenior alelnökével beszélgettünk.

Alig egy éve jött a hír, hogy Magyarország eddigi legnagyobb beruházásaként a CATL Debrecenben építi fel második európai üzemét. Ugyanezen szegmens egy másik kiemelkedő képviselője, az Eve Energy szintén a cívisvárost választva alakítja ki gyárát. Mi indokolta a döntésüket?

Erre a kérdésre van egy rövid és egy hosszú válasz. A rövid válasz egyszerűen a BMW. A hosszú pedig az, hogy azért jövünk Magyarországra, mert a BMW beszállítói vagyunk, az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben pedig már korábban kijelöltek területet az autógyár partnerei számára.

A Debrecenben készülő BMW elektromos autókhoz fogunk új, 6. generációs, csúcstechnológiás akkumulátorokat gyártani. Integráljuk üzemeinket a német óriáscéggel, ami kiküszöböli a két telephely közötti szállítást, ezzel is kímélve a környezetet.

Mindez ráadásul összhangban van a BMW Group „helyit-helyből” beszerzési stratégiájával is: a vállalat a helyi gyártási helyszínek felé orientálódik. Emellett hatalmas potenciált látunk Debrecen történelmileg kiemelkedő oktatási intézményeiben, ezért is tervezzük, hogy a jövő mérnökeit, szakembereit és diákjait bevonjuk, akár ösztöndíj, szakmai gyakorlat, esettanulmány vagy jövőbeli munkahely formájában.

Ha jól értem, első európai üzemüket elsődlegesen a BMW debreceni gyárának kiszolgálására hozzák létre. Számolnak további bővítéssel a későbbiekben Magyarországon?

Nagy potenciált látunk Magyarországban, ugyanakkor az elsődleges célunk most még az, hogy stabilan, csúcstechnológiás termékekkel szolgáljuk ki a BMW Group elektromos autóit.

Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy az utóbbi időkben kiemelt figyelmet kapnak az akkumulátorgyárak.

Természetesen tudjuk. Jó néhány éve tanulmányozzuk Debrecent, és az idei év első negyedévében is követtük az eseményeket. Erősen hiszünk abban, hogy a helyi és a környékbeli lakosok hamarosan felismerik, hogy az Eve egy barátságos akkumulátorgyár. A vállalatunk és a tevékenységünk is átlátható. Már elérhető a magyar nyelvű honlapunk is, amelyen folyamatosan naprakész információkkal, hírekkel szolgálunk a debreceni gyárunkkal kapcsolatban.

Részletekbe menő kimutatásokkal szolgálunk majd arról, hogy milyen lesz a vízfelhasználásunk, amiről már most elmondhatom, hogy csak a konyhában és a kommunális helyiségekben fogunk ivóvizet használni, a gyártáshoz nem. Megtisztítjuk a vizet és újrahasznosítjuk; igyekszünk minél zöldebbek lenni az energiafogyasztásban is.

Emellett szeretnénk jó szomszédok lenni és jó szomszédként gondoskodni az itt élő emberekről, gyermekeik és unokáik jövőjéről, a természeti erőforrásokról.

A debreceni lesz a BMW legelső karbonsemleges gyára. Az Eve Power beruházását bejelentő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a német óriáscég a beszállítóitól is elvárja a környezettudatos, fenntartható működést, illetve Ön is kiemelte, hogy minden környezetvédelmi szempontnak meg fognak felelni. Lehet-e bővebben tudni arról, hogy milyen vízfelhasználással, illetve zöld technológiával tervezi működését az Eve debreceni gyára?

Napjaink akkumulátorgyártási technológiája már nem az, ami az emberek fejében él erről az iparágról, és őszintén remélem, hogy ezt a debreceniek is megerősítik, amikor csatlakoznak a gyárunkhoz. A gyártás tiszta, biztonságos, továbbá teljesen ellenőrzött a szén-dioxid-kibocsátás és a hulladék szempontjából. Az anyagok újrafelhasználása mellett napelemeket és energiatároló rendszereket is telepítünk a hatékony működés érdekében.

Tisztában vagyunk a közvélemény vízhasználattal kapcsolatos fenntartásaival és megerősíthetjük, hogy tisztított szennyvizet és felszíni vizet fogunk használni. Ezek fogják fedezni a beruházásunk vízigényének 95 százalékát, míg a fennmaradó 5 százalékot iható vízből biztosítjuk a kommunális szolgáltatásokhoz, például ivóvízként, valamint a mosdókban, az öltözőkben vagy a kantinban.

A tisztított szennyvizet a Debreceni Vízmű ZRt. (DV) fogja előállítani és tőle vesszük meg, mint ipari fogyasztó. A szennyvíztisztítási folyamat a DV jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telepén történik majd, és onnan a tisztított szennyvíz egy úgynevezett célvezetéken keresztül jut majd el az Észak-nyugati Gazdasági Övezetbe. A tisztított szennyvizet ezt követően fel kell még hígítani, melyre a DV a Keleti-főcsatornából vételezett felszíni vizet fogja felhasználni. A hígítást követően kerül átadásra az úgynevezett szürkevíz. Bizonyos technológiai folyamatokhoz szintén a Keleti-főcsatornából vételezett felszíni vizet vesszük igénybe.

Visszatérve az ipari terveikre, mit fognak gyártani a debreceni gyárukban?

A fő termékek a BMW elektromos autók számára készülő új típusú, nagy teljesítményű, 46 milliméter átmérőjű hengeres akkumulátorcellák lesznek, amelyeket a világon először Magyarországon gyártanak majd.

Kizárólag autókhoz gyárt akkumulátorokat az Eve?

Igen, a Debrecen melletti gyárunkban ez a terv. A Kínában gyártott egyéb termékeink viszont már most is ott vannak a debreceni háztartásokban. Ott vagyunk az Apple termékeiben, megtalálhat minket a fejhallgatójában, a kerti szerszámaiban vagy a porszívójában. Elnökünk, dr. Liu közel 40 éve van a szakmában. Volt egy ötlete, volt egy víziója, és a nulláról építette fel a cégét, ami ma Kína 5 legnagyobb akkumulátorgyártó cégeinek egyike. Ő egy látnok, hisz abban, hogy a jövő zöld és fenntartható, és ezt a jövőképet az egész Eve-család osztja. Több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni az Eve-nél, dr. Liu hívott a vállalathoz. Nagyon közelről figyeltem ezt a gyorsan növekvő iparágat, s úgy gondolom, hogy a több mint 20 éves tapasztalatom feljogosít arra, hogy azt mondjam, az e-mobilitásnak nincs határa.

Ez a legfontosabb üzenet mindenkinek itt Debrecenben: ha kihívásokkal teli munkát, karrierlehetőséget keres, és valami egyedülálló dolog részese szeretne lenni, az Eve az ideális hely erre.

Milyen karrierlehetőségekkel szolgál majd a debreceniek számára az Eve? Mit kell tudnunk az itteni gyárról?

Legfőképpen azt, hogy ez a legújabb technológiákat hozzuk Debrecenbe. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni: a BMW-vel együtt itt fogjuk építeni az autók jövőjét. Az e-autók jelentik a jövő közlekedését, az itt használt akkumulátorok egyre kisebbek, tovább bírják, fenntarthatóak és a jövőben teljesen újrahasznosíthatóak lesznek. Az Eve úttörő szerepet tölt be ennek az új világnak a megteremtésében, és biztosíthatok mindenkit arról, hogy az általunk hozott és megosztott tudás értéket teremt majd a régióban. Ami pedig a számokat illeti, az építkezést valószínűleg ez év végén kezdjük el, és a tervek szerint 2026 második negyedéve körül kezdjük meg a termelést. Több mint 1000 embert fogunk foglalkoztatni, és igen, kezdetben lesznek kínai kollégák, akiket egyre több magyar fog felváltani, ahogy haladunk előre.

Mikorra tervezik a munkaerőtoborzás elindítását? Milyen területekről keresik a munkavállalókat?

A kulcspozíciókba még idén és jövőre, a kékgalléros pozíciókba pedig 2025-ben kezdjük meg a toborzást.

Mind a kék-, mind fehérgalléros munkatársakra szükségünk lesz, számítunk Debrecen kiváló oktatási rendszeréből kikerülő pályakezdőkre is. Mi nemcsak munkát, hanem karriert is kínálunk.

Világszerte 30 ezer munkatársunk igazolhatja, hogy az Eve Power megbízható, biztonságos munkáltató. Őszintén reméljük, hogy 2026-ra a képzett magyar munkaerő vonzónak találja majd cégünket és csatlakoznak hozzánk.

A beruházást bejelentő sajtóeseményen elhangzott, hogy aktív részesei kívánnak lenni a helyi közösségnek, kiemelve az oktatást. Ezekkel kapcsolatban vannak-e konkrét elképzelések, előrehaladott tárgyalások?

Kínában nagyszerű oktatási programokat szervezünk a létesítményeink körül, és mivel a legmodernebb technológiákkal dolgozunk, gondoskodnunk kell az Eve akkumulátor-szakértők következő generációjának képzéséről. Debrecenben most térképezzük fel a lehetőségeket. A jövő technológiáját hozzuk a térségbe, és azt tervezzük, hogy az itteni emberekkel együtt dolgozunk a közlekedés jövőjén. Ahogy azt a bejelentő rendezvényen tartott beszédemben is hangsúlyoztam: mi törődünk. Törődünk a kollégáinkkal, a jólétükkel, a biztonsággal és a minket körülvevő a környezettel. Biztosíthatom, hogy a következő beszélgetésünk alkalmával nem csak az ipari fejlesztéseket fogom megosztani Önökkel, hanem azt is, milyen más módokon fogjuk a közösséget támogatni.

Mit üzenne a környezetük és egészségük biztonságáért aggódó debrecenieknek?

Biztosíthatom a helyieket, hogy az Eve működése átlátható, cégünk pedig nagyszerű partnere lesz az itteni közösségnek, hiszen a BMW-nek már most is partnerei vagyunk. Én személy szerint izgatottan várom, hogy itt lehessek és több időt tölthessek a városban. Úgy gondolom, rövid időn belül az Eve és Debrecen közös sikertörténetéről fogunk majd beszélgetni.

Bekecs Sándor