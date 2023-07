Bár a termelés majd csak 2025-től indul el a BMW Group debreceni gyárában, a német óriáscég és a cívisváros közötti kapcsolat most is aktív és intenzív. Ennek egy újabb mérföldköve érkezett el július 4-én: együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a BMW Group Debrecen, melynek keretében egy értékes és hasznos ajándékot is kapott az intézmény a német autógyártótól.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Forrás: Molnár Péter

– Magyarország Kormányának virtuóz teljesítménye, hogy a BMW hazánkat választotta, de az, hogy Debrecenben építi fel új gyárát, kicsit a mi érdemünk is – fogalmazott Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, utalva a megelőző tárgyalásokra. Hozzátette: a római jog egyik alapelve a pacta sund servanda, azaz a szerződést teljesíteni kell. A mai nap pedig az, amikor az ígért vállalásokat írásba foglalják: a BMW és a Debreceni Egyetem szorosabbra fűzi kapcsolatát. – A Debreceni Egyetem az ország legnagyobb egyeteme, széles képzési spektrummal. A BMW Group számára nem csak azokat a szolgáltatásokat, képzéseket tudjuk nyújtani, amelyekre most szüksége van, de azokat is, melyekre a jövőben is szüksége lehet – emelte ki.

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója elmondta, fontos mérföldkő a mai nap, hiszen az eddigi stratégiai megbeszéléseket valódi akciótervekké alakíthatják át.

A lehető legjobb tehetségekkel, magasan képzett szakemberekkel szeretnénk együtt dolgozni. Már most számos karral kapcsolatban állunk, de ez csak a kezdet. Célunk, hogy hozzájáruljunk az oktatás széles spektrumához az óvodáktól kezdve egészen a felsőoktatásig

– fogalmazott. Felidézte, a Debreceni Szakképzési Centrummal 2019-ben kötött együttműködésük ez évben lépett egy újabb szintre: szeptembertől 100 diák kezdi meg duális képzését a debreceni gyár képzési központjában.

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója

Forrás: Molnár Péter

Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: most a jövőbeni munkavállalók felvételére fókuszálnak, jelenleg ötszáz alkalmazottuk van Debrecenben. – Nemcsak a tapasztalt munkaerőt keressük, hanem olyan fiatal tehetségeket is, akikben megvan a megfelelő attitűd. Debrecenben debütál az új autó-architektúránk, új akkumulátorcsomagunk és az új szervízcsomagunk is. Mindezek mellett pedig számos olyan újdonságot is tervezünk, melyek szintén itt jelennek meg elsőként – sorolta, majd hozzátette: a munkavállalóik és jövőbeni munkavállalóik számára üzenik: a BMW jövője Debrecenben épül. Ezért is van szükségük a lehető legjobb felsőoktatási partnerre. Tudják, a Debreceni Egyetemmel terveiket valóra tudják váltani.