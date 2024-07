A legnagyobb klasszikusokat szedte elő és csinált belőlük egy igazán élvezhető, mai verziót. Volt Guetta, Avicii, Tove Lo és a svéd lakásmaffia is (Swedish House Mafia), de időben egészen messze nyúlt vissza, és Robert Miles meg a Faithless mellett egy Da Hool is simán befigyelt. Dimitri Vegas nagyon kedves volt a közönséggel, többször is megjegyzte, hogy milyen őrült a banda, és úgy megköszönte, hogy még akár egy percre el is hihettük, komolyan mondja, hogy hát ő aztán ennyire jó buliban még soha sehol nem volt ezen a földkerekségen. Visítva táncoltam végig a másfél órát, és nagyon örültem, hogy visszafordultam,

A DJ-szett végén félrehúzódtam, hogy írjak haza, indulok a taxik felé, hacsak nem történik megint valami. Még meg se nyomtam a küldés gombot, abban a pillanatban rám talált egy volt osztálytársam férje, akivel a volt osztálytársam is ott volt, úgyhogy a Rádió 1 színpadhoz mentünk, ahol Lofti Begi pakolgatta igen tehetségesen a lemezeket. Ahhoz is kiváló hátteret adott, hogy utána megálljunk még pingpongozni egyet a közelben lévő Lelki fröccs sátornál (egyáltalán nem tudok pingpongozni se), ahol egy kedves önkéntes hívott minket, hogy menjünk be társasozni is. Ezzel a lehetőséggel viszont már nem éltem, mert attól tartottam, soha nem készül el ez a cikk, pedig legszívesebben hajnalig maradtam volna a pénteki Campuson, ami igazán az összes erejével ott tartott.