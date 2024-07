A globális piacvezető akkumulátor-gyártó, a Debrecenben óriásgyárat építő Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) 13,4 százalékkal, 12,35 milliárd jüanra, átszámítva 1,71 milliárd dollárra növelte adózott nyereségét a második negyedévben, enyhén felülmúlva az elemzői várakozásokat – írta a VG.hu a cég pénteken publikált gyorsjelentése alapján.

Növelni tudta negyedéves nyereségét a CATL

Forrás: Facebook / Papp László-archív

A gyenge első negyedévi profitot 17,7 százalékkal fejelték meg. A cég bevétele 87 milliárd jüan volt (12,05 milliárd dollár), ami éves összevetésben 13,2 százalékos visszaesést, az előző negyedévihez képest viszont 9,1 százalékos javulást jelez. A befektetők szempontjából legérdekesebb adat, a bruttó haszonkulcs ugyanakkor megragadt 26 százalékon – olvasható a cikkben. A cég részvényárfolyama 0,9 százalékos erősödéssel zárta a pénteki kereskedést.

A CATL-é a piac több mint harmada

Arra is rámutattak, hogy a CATL a megkerülhetetlen beszállítók közé tartozik az elektromosautó-gyártásban,

globális piaci részesedése a dél-koreai SNE Research piackutató adatai szerint a januártól májusig tartó időszakban egészét tekintve 37 százalékos volt.

Többek között a Teslának, a BMW-nek és a Volkswagennek is szállítanak akkumulátorokat.

Az akkumulátorok piacán is éles árverseny folyik, amit most a vártnál durvábban fékeződő világpiaci kereslet határoz meg, és amelyet az alábbszálló nyersanyagárak is nagyban befolyásolnak. A gyártók ennek megfelelően csökkentik az áraikat, s ebben a CATL-nak hatalmas tartalékai vannak, rugalmasan tud a piac rezdüléseire válaszolni. Ez az éves összevetésben kimutatott 13,2 százalékos bevétel-visszaesést is megmagyarázza – jegyezte meg a lap.