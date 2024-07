A drónok bevetése az egyik legjobb újítás, amit a halőrök bevezettek a tilosban járó pecások lebuktatásáért, és nem feltétlenül csak azért, mert elképesztően hatékony, hanem azért is, mert a kívülállók is jól járnak vele. Tök jó vízparti minirealityk születnek így a sumákoló horgászokról, akik nem is gondolják, hogy amíg bűnöznek, egy ország, de minimum egy vármegye kukkolja őket. A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége rendszeresen posztol ilyen felvételeket, pénteken is tettek ki egyet a YouTube-ra, de a közösségi oldalukon is megosztották. A szűkszavú leírás szerint a videó az Ős-Köselyen készült Hajdúszoboszlónál, és az látható rajta, ahogy két pecás méreten aluli pontyokkal trükközik: egyikük a kapás után el akarta vinni a halakat a vízpartról.

Trükköző horgászokat buktatott le a halőri drón Hajdúszoboszlónál – videó a cikk alján!

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége

Mint írták, a merítőhálóban tartott pontyok nagyon hamar a közeli ingatlanban landoltak, útjukat pedig fel is vette a halőri drón.

A szankció nem marad el, hiszen a halőrök a két horgászt intézkedés alá vonták

– tették hozzá a posztban.