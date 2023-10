A technológia és a művészet találkozik a debreceni Modemben, ahol a BMW Group a BMW i Vision Dee nevű tanulmányautóját mutatja be három napon keresztül – hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón a helyszínen; az esemény alatt az autó folyamatosan a színét váltogatta.

– A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ megalapítása óta nagy hangsúlyt fektet az innovatív tendenciák bemutatására – emlékeztetett Vizi Katalin, az intézmény ügyvezetője. Elmondta, hogy a BMW Group több mint 50 éve számos kezdeményezésen keresztül támogatja a művészeteket és a kultúrát; többek közt idén az egyik leghíresebb és legnagyobb múltra visszatekintő német múzeummal kötött hosszú távú együttműködési megállapodást. – Egy ilyen nívós körhöz csatlakozik a Modem. A szombati közös programnapunknak fontos eleme az is, hogy megismertessük az érdeklődőkkel a két cég működését és lehetőségeit az innováció és a kreativitás jegyében – mondta Vizi Katalin.

Örömmel tölt el, hogy a BMW nálunk mutatja be először a Vision kategória legújabb autóját, és a Modemen keresztül láttatja a jövő technológiáját – zárta.

Vizi Katalin

Forrás: Molnár Péter

2025-ben jön a Neue Klasse

Jenei Réka, a BMW Group Gyár Debrecen kommunikációs igazgatója felidézte, hogy a hatvanas években a BMW Group újratervezte magát: a Neue Klasse modelljével fiatal, dinamikus, a haladást képviselő utat választott. A BMW Csoport történelme során most második alkalommal nevez majd egy teljes járműgenerációt ismét Neue Klasse-nak, azaz új osztálynak, aminek történetét egy „jövőbe történő technológiai kvantumugrással” tudja összekötni. Emlékeztetett: idén már második alkalommal mutatják be a vonal tanulmányautóját Debrecenben; nyáron a Campus Fesztiválon a – 100 százalékban újrahasznosított anyagokból készült és önmagában is száz százalékban újrahasznosítható – BMW i Vision Circulart láthatta a közönség.

2025-ben gördül majd le a világon először a futószalagról a Neue Klasse a debreceni gyárban, mely egy teljesen új elektromos platform lesz. Ezen már most rengetegen dolgoznak, a gyár építése jó ütemben halad

– tudatta Jenei Réka, aki bemutatta a BMW i Vision Dee-t.

Jenei Réka

Forrás: Molnár Péter