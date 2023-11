Október 30-án újabb mérföldkőhöz érkezett Debrecen városa: hivatalosan is megnyitotta képzési központját a BMW Group, ahol a Debreceni Szakképzési Centrum száz diákja megkezdte duális képzését. Létszámuk a debreceni autógyár termelésének indítására eléri majd a 300 főt. Az Aldi is átadta legújabb hazai beruházását: új IT-szolgáltatói irodát nyitott a cívisvárosban a népszerű kereskedelmi lánc. Az eseményeket követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kérdeztük egyebek mellett Debrecen és a hazai gazdaság jövőjéről.

Idén több mint 300 milliárd forint kormányzati támogatásból indulhatnak fejlesztések Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében, amely beruházások koordinálásra az Építési és Közlekedésügyi Minisztérium külön munkacsoportot alakított. Nyugati és keleti óriáscégek egyaránt döntenek úgy, hogy hazánkat választják új befektetéseik számára, ezáltal egy-egy vidéki nagyváros új fejlesztések bölcsőjévé is válik. Erre jó példa a BMW debreceni beruházása. Ön néhány évvel ezelőtt úgy fogalmazott: a magyar gazdaság a "Made in Hungary" korszakából az "Invented in Hungary" korszakába tart. Elmondható, hogy jó úton haladunk?

Nemcsak arról kell gondoskodni, hogy a magyar gazdaság növekedési pályán maradjon, hanem el kell érnie a dimenzióváltást is. Ez azt jelenti, hogy a termelésorientált gazdaságot ki kell egészíteni kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó ágazatokkal. A kettő együtt tudja elérni, hogy a gazdaságunk egy újabb dimenzióba léphessen. Nincs olyan, hogy valaki egyből a kutatás-fejlesztésre teszi a hangsúlyt, hiszen az innováció csak a nagy volumenű termelésre tud ráépülni. Ma számtalan olyan cég működik hazánkban, amely először a termelését, ezt követően szolgáltatóközpontját, végül pedig a kutatás-fejlesztést és az innovációt hozta Magyarországra. Az elmúlt kilenc évben nagyon sok ipari beruházást tudtunk Magyarországra hozni, eleget ahhoz, hogy már megéri kutatás-fejlesztést és innovációt is ide telepíteni. Az Aldi is – amely egy élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalat – ezek közé a beruházók közé tartozik és már a harmadik informatikai központját telepíti Magyarországra, ezúttal Debrecenbe.