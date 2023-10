Tavaly az export, a foglalkoztatási és a beruházási rekord is megdőlt Magyarországon; utóbbiak egyre növekvő üteme ellensúlyozza a negatív globális környezetet. Ezen beruházásokból Debrecen is alaposan kivette a részét – mutatott rá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az Aldi informatikai szolgáltató központjának átadásán, az Agora Office irodaházban.

Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója elmondta, cégük egy százéves múltú vállalat, fő törekvésük azóta ugyanaz: magas minőségű termékeket kedvező áron kínálni vásárlóiknak. Ma 11 országban 6 ezer 300 üzletük van 150 ezer munkavállalóval. Magyarországon 15 éve vannak jelen, 2008 óta 250 milliárd forint beruházásuk volt, ma 72 városban 168 üzletük működik 6 ezer dolgozóval, akiknek válságálló munkahelyeket és átlagon felüli béreket nyújtanak.

Azt is kiemelte, hogy fontosnak tartják, minél több cikket országon belül szerezzenek be, így a náluk kapható hús, valamint a hűtött áruk, zöldség és gyümölcs nagy része magyar termék. – A magyar beszállítói megrendelés volumenét mostanra 150 milliárd forintra, a részarányát 40 százalékra növeltük. A magyarországi beruházásaink megtérülnek. 2022-ben az Aldié volt a legnagyobb növekedés a magyar kereskedelmi vállalatok között – osztott meg néhány fontos adatot az igazgató.

Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója

Forrás: Molnár Péter

Debrecent kiemelten fontos helynek nevezte cégük számára, ahol ma 5 üzlet van (és további kettő Hajdú-Biharban); 170 főt foglalkoztatnak a régiónkban, és több jelentős beszállítójuk van innen, mint például a debreceni Alföld Tej, vagy a Nádudvari Élelmiszer Kft.

Folyamatos bővülés

Szabados Gábor, az Aldi International IT Services Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, lényegében az Aldi start up cégeként indultak 10 éve 40 fővel, az európai üzletek számára nyújtva informatikai szolgáltatásokat. – Ha például valahol leállt egy kassza, fizetési terminál, minket hívtak és megoldottuk – érzékeltette mindennapi munkájukat.

Ma már külön vállalkozásként közel 700 főt foglalkoztatnak Európában, 4 ezernél több üzletet támogatnak, 55 logisztikai központnak és IT irodaházaknak az üzemeltetését látják el; 8 országban összesen több mint 29 ezer felhasználót támogatva. A szolgáltatási portfóliójuk bővülésével mostanra az IT mellett üzleti és adminisztratív tevékenységet is végeznek; szolgáltatásaik száma 17-ről 500-ra nőtt.

– Többek között mi végezzük az Aldi online értékesítést támogató rendszerének a fejlesztését, illetve azt a munkát, amit a vállalat globális idegrendszere fejlesztésének hívunk. Mi teszteljük az Aldi összes kasszarendszerét Ausztráliától az Egyesült Államokig – sorolta Szabados Gábor.

Köszönhetően a kiválóan képzett magyar informatikusoknak és a kiváló szolgáltatás-minőségnek, az ALDI SÜD vállalatcsoporttól folyamatosan újabb megbízásokat kapunk, és ezért a terjeszkedés mellett döntöttünk. Debrecenben nyitottuk meg a harmadik magyarországi telephelyünket; elsősorban a magasan kvalifikált informatikai mérnöki, illetve szoftverfejlesztői pozíciókat tervezzük betölteni

– hangsúlyozta Szabados Gábor.

Szabados Gábor, az Aldi International IT Services Kft. ügyvezető igazgatója

Forrás: Molnár Péter

Több lábon áll a gazdaság

Elmondta, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) kötött szerződésük értelmében 2024 végéig 1,2 milliárd forintnyi beruházás és 50 új munkahely valósul meg, így 30 százalékkal növelve az Aldi foglalkoztatotti számát Hajdú-Biharban. Mivel sokan otthonról dolgozhatnak, így a környező megyéket is be tudják vonni; angolul és németül beszélőket, senior informatikusokat várnak.

Végezetül azzal zárta, hogy reményeik szerint a mostani lépés csak az első a debreceni programukban, és mind több kollégával támogathatják majd a cívisvárosból az ALDI globális sikereit.

– Nemcsak az ipar növekszik Debrecenben, hanem minden szektor, ugyanis stratégiai törekvés a gazdaság diverzifikált jellegének fenntartása – jelentette ki Papp László polgármester. – Ezért is fontos, hogy a szolgáltató szektor is lépést tudjon tartani a város gazdaságának növekedésével. Nagyon értékes számunkra ennek a szolgáltaó központnak a megnyitása, mivel nincsenek könnyű helyzetben azok a városok, melyek e téren sikeresek akarnak lenni.

A szolgáltató cégek magasan képzett munkaerőre támaszkodnak, így az egyetemi háttér, a magas szintű nyelvtudás elengedhetetlen, továbbá nemzetközi színvonalú irodahelyiségeket keresnek, valamint olyan városokat, melyek kellően attraktívak a munkaerő megtartásához. Debrecen épp ilyen helyszín

– összegzett a polgármester. Megjegyezte, az Agora Irodaház olyan ingatlanon áll, amit pár éve az önkormányzat azzal a megkötéssel adott el, hogy csak irodaépítésre hasznosítható; akkor úgy vélték, erre lesz szükség és beigazolódott, hogy igazuk volt.

Papp László polgármester

Forrás: Molnár Péter

– Az első SSC vállalat 2007-ben nyitott meg Debrecenben, ma mintegy 5 ezer főt foglalkoztat. Folyamatos bővülése jelzi, hogy Debrecen vonzó célpont, itt minden cég magabiztosan tervezhet, ahogyan a fiatalok is, akik karrierlehetőséget kapnak – összegzett Papp László.

Kiszámítható jövő

Pósán László országgyűlési képviselő, a Debreceni Egyetem tanára arról beszélt, az, hogy Debrecenben stabil és kiszámítható a jövő, meglátszik „visszaköszön” a fiatalok részéről is. Míg 30 éve a versenyképes tudással rendelkező végzett hallgatók gyakran a nagyvilágban próbáltak karriert építeni, ma egyre többen azt mondják, válogathatnak az ajánlatok közül, és várhatóan megtalálják itt a számításukat. Szerinte ma előnyben vannak azok a városok, ahol komoly múltja van az oktatásnak, és ilyen Debrecen.

Pósán László országgyűlési képviselő

Forrás: Molnár Péter

Szijjártó Péter felidézte, hogy az elmúlt néhány évben a számos globális, gazdasági és egyéb nehézség ellenére a magyar gazdaság rendkívül jól teljesített. Ezt jelentős beruházási volumennel érte el, mely segíti a gazdaság dimenzióváltását is, vagyis hogy az egy termelésorientált gazdaságból innovációra, tudásalapra vagy kutatás-fejlesztésre épülő gazdasággá váljon. Mint mondta, e téren hazánk „nem áll rosszul”, a tizedik a high-tech gazdasági tevékenységek exportjának világranglistáján.

E tevékenységekből kiveszi a részét az informatikai szolgáltató szektor, melyben ma 180 ezer fő dolgozik és évente ezer milliárd forintnyi export teljesítményt állít elő. 2023-ban az informatikai és kommunikációs szakokra jelentkezett diákok száma 34 százalékkal nőtt, a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó mérnökök száma kétszeresére emelkedett, és tavaly 73 százalékkal több kis- és közepes vállalkozás tájékoztatott termékinnovációról, mint korábban

– tudatta a miniszter.

Szerinte a jelen beruházással az informatikai szolgáltató szektor tovább erősödik az Aldi által, mely Magyarország egyik legfontosabb élelmiszer-kiskereskedelmi vállalata. A debreceni központ létesítésnek 1,2 milliárd forintos beruházását az állam 120 millió forinttal támogatta. – Az Aldi teljes globális hálózatát, azaz több mint 200 ezer munkavállaló, több mint 7 ezer bolt és 80 logisztikai központ működéséhez szükséges IT munkákat fogják innen, Debrecenből kiszolgálni – hangsúlyozta Szijjártó Péter.