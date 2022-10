Tíz éve van jelen Budapesten és négy éve Pécsen az ALDI SOUTH cégcsoporthoz tartozó szolgáltató cég, amely a teljes IT és informatikai hátterét kiszolgálja nyolc európai (DE, GB, IRL, CH, AT, IT, SLO, HU) és három tengerentúli ország (USA, Kína, Ausztrália) üzleteinek, irodaházainak, raktárainak. A többnyelven beszélő szakemberek a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban oldják meg a felmerülő informatikai problémákat a hét minden napján, akár huszonnégy órában.

Az ALDI IT International Services Kft. 4200 üzletet, 32 000 felhasználót szolgál ki Európa-szerte, és 104 000 rendszerállomás működését követi nyomon világszerte. A cég dinamikusan fejlődik, ezért a már meglévő irodáit további városokban is bővítené, ennek keretén belül tervezi a debreceni megjelenést. Már jelenleg is vannak távmunkában (home office-ban) dolgozó Hajdú-Bihar megyei munkatársai, közeli terv, hogy egyre több hajdúsági kollégát tudjon alkalmazni a cég, és irodai jelenléttel erősödjön a megyeszékhelyen. Ennek érdekében mutatkozott be az ALDI IIS az Agóra irodaházban, ahol a munkatársakon kívül megjelent a felső vezetés is. A rövid bemutatkozást követően minden érdeklődővel személyesen beszélgettek, és válaszoltak a felmerülő kérdésekre is. A felállított öt különböző szakterületi standon lehetőség nyílt megismerni az egyes csapatokat és működésüket, sőt, az eseményre ellátogató érdeklődők a nyitott álláspozíciókat is megtekinthették, és akár pályázatot is benyújthattak.

(Az esemény 2022.09.29-én, 17.00 – 20.00 óra között zajlott.)