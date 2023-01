A járványhelyzet lecsengésével a legjobbakban bíztak tavaly év elején Hajdúböszörményben, de nem sokáig tartott a felhőtlen öröm. A februárban kitört orosz-ukrán háború következtében az infláció, valamint az építőanyagárak emelkedése okozott nehézséget a város életében.

Az elmúlt esztendő eredményeiről, és az idei év kilátásairól Kiss Attila polgármesterrel beszélgettünk.

Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere

Nem telt tétlenül az év

Az önkormányzat 2023 elején kötött új energiaszerződéseket, tavaly még az érvényben lévő megállapodások mentén tudott kalkulálni. – A város működőképességének megtartása, valamint a megkezdett fejlesztések folytatása és befejezése volt az elsődleges cél – szögezte le a polgármester a tavalyi évre vonatkozóan. A költségvetés kezelése tudatos, megfontolt döntéseket követelt, így a nehézséggel sújtott időszakban az el nem kezdett beruházások kis időre a háttérbe szorultak.

Voltak azonban látványos változások. A városközpontban épülő orvosi rendelő alakulását folyamatosan nyomon lehetett követni. Mostanra eltűntek a fóliák és állványok a területről, a háromszintes multifunkciós szolgáltatóház fejlesztésének utolsó simításait végzik a szakemberek. A Fürdőkertben is végéhez értek a munkálatok: ott Ökoturisztikai Látogatóközpont épült, ami új fejezetet nyithat a kikapcsolódás terén a városban. Elkezdődtek a Dobó utcai óvoda bölcsődei csoportszobával való bővítésének munkálatai is, ez a beruházás még folyamatban van. Továbbá előrelépést tettek a helyi termékeket értékesítő bolt fejlesztésével kapcsolatban is. Több alkalommal útfelújítások kapcsán látogattunk a hajdúvárosba, hiszen számos szakaszt adhatott át a lakosságnak az önkormányzat 2022-ben. A Déli-Lucernás területe sem marad érintetlenül, ott több fejlesztés elindulhat. Többek között lakásfelújítás, utak és járdák rendbetétele, közvilágítás-korszerűsítés, sportpálya és kondipark létrehozása, valamint kamerarendszer-bővítés van napirenden.

Elég lesz követni a fejlesztések sorát

Ahogy látszik is, 2022-ben a nehézségek ellenére sem állt meg az élet Hajdúböszörményben, a fejlesztési bombát viszont csak idén robbantja be az önkormányzat. Az elképzelések megvalósulását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) összesen tíz pályázatán elnyert csaknem 5,5 milliárd forint segíti. A megyei önkormányzat karácsony előtt újabb TOP Pluszban pályázó településeknek adhatta át a nyertes eljárást tanúsító okiratot. A forrás felhasználását részletezte Kiss Attila. Hangsúlyozta: a fejlesztések egy része az energiahatékonyság növelését szolgálja.

A Csillagvár Óvoda Kölcsey és Dobó utcai feladatellátási helyeinek fejlesztésére 300 millió forintot költenek, sok más mellett a tető felújítása, a kazán cseréje, valamint akadálymentesítés valósulhat meg. Energetikai korszerűsítés vár a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő épületére is, erre szintén csaknem 300 millió forintot fordítanak. – A fejlesztéssel a fürdő szinte teljes mértékben önfenntartóvá válik energetikailag – mondta el a polgármester, hozzátéve, további 175 millió forintból a fürdőben minőségjavító fejlesztéseket is elvégeznek.

Több mint kétmilliárd forint a kerékpárút-fejlesztés területén hagy nyomot, a településről Hajdúdorog és Józsa felé indulhatunk majd el két keréken a jövőben. Kiss Attila úgy fogalmazott: a fejlesztéssel most mindenki jól jár, hiszen Hajdúnánás és Hajdúdorog között már készen van a kerékpárútszakasz; és ugyanígy Józsa és Debrecen között is lehet kerekezni. A mostani 2,4 milliárd forintos fejlesztés belterületi szakaszok kiépítését is magában foglalja. Elkészülhet a főtértől a gyógyfürdőig érő szakasz, továbbá a tervek szerint a körutak mentén húzódik majd aszfaltcsík. – Régi álmunk, hogy a körútjainkat kerékpár-hálózattal lássuk el. Most elkezdjük a legforgalmasabb körútjaink mentén, így a Mátyás király, Szilágyi Erzsébet, Fazekas Gábor és Hunyadi János körút mentén a szakaszok kiépítését – magyarázta a polgármester.

A lakók legnagyobb előnyére

A kerékpárutak mellett belterületi utak építésére is költ az önkormányzat, mintegy 700 millió forint több mint tíz utca rendezését biztosítja. A városvezető kiemelte: az útfejlesztések kapcsán intézményeket érintő, valamint nagy tehergépjármű-forgalmú szakaszok élveznek elsőbbséget. – A tervezett útfejlesztések befejezésével a városban rossz minőségű út nem lesz – szögezte le.

Kiss Attila beszélt arról, hogy zöldterületek fejlesztése, a parkosítás is szerepel a tervek között. Ilyen jellegű fejlesztés érinti a többek között a Győrössy kertet, a Baross téri régi emlékparkot, a Fürdőkertet. Az elnyert pályázati forrás egy része, egészen pontosan 150 millió forint szolgálja az új háziorvosi rendelők építését; ezen túlmenően több helyen csapadékvíz-elvezető rendszert alakítanak ki, továbbá folytatódik a város Nyugati Ipari Parkjának fejlesztése is. A polgármester elmondta, hogy az ipari területekre folyamatosan igény mutatkozik, a várost munkásszálló építésével és telekosztással igyekeznek vonzóvá tenni.

A városvezető mindent egybevetve pozitívan értékelte az elmúlt hónapokat. A következő időszakot illetően elmondta, a tervezésében óriási segítséget jelent számukra a kormány rezsitámogatása. Hajdúböszörmény valamivel több mint 444 millió forint támogatást kapott.

