Péter Bence világhírű zongoravirtuóz nemrég négy nagy német város közönségét varázsolta el nem mindennapi produkciójával. A koncertek egy tíz­állomásos turné részeként, a Covid-járvány lecsengését követően valósulhattak meg. A fellépésekről, illetve jövőbeli terveiről a Naplónak nyilatkozott a hajdúböszörményi zenész.



Mint mondta, régóta várta mind ő, mind a közönség, hogy Németországban találkozhassanak. A turnét a járvány miatt 2020 márciusa óta háromszor is elhalasztották. Végül idén, két részletben sikerült megszervezni: négy fellépés már lement, további hatot pedig szeptemberben rendeznek.

Volt bennem némi drukk, hiszen hosszú kihagyás után először léptem színpadra, ám ez azonnal elmúlt, amint lenyomtam az első billentyűt. Olyan volt, mintha semmi sem történt volna az elmúlt két évben. Úgy éreztem, hogy a közönség nagyon szerette a játékomat, látszott, hogy igényelték, várták már ezeket a koncerteket.

Forrás: Péter Bence-archív

A feldolgozások mellett saját számok is színesítik a koncerteket. Tavasszal Berlinben, Hannoverben, Brémában és Kölnben lépett fel, szeptemberben pedig Frankfurt, München, Nürnberg, Lipcse, Hamburg és Stuttgart lesznek a turné állomásai. A zenész úgy fogalmazott, sűrű, egyben izgalmas félév elé néz. – Két albumot is be akarok fejezni, az egyik csak saját dalokból áll majd. Emellett a Győri Filharmonikusokkal dolgozunk egy nagykoncerten, melyet augusztus 20-án mutatunk be Fertőrákoson. Ez nagyon izgalmas projekt, és ha jól sikerül, szeretnénk elvinni a produkciót több helyszínre is.

Forrás: Péter Bence-archív



– Nyáron Bécs mellett szerepelek egy szabadtéri eseményen, ősztől pedig több mint harminc koncert vár rám, Németország mellett Franciaországban, a Benelux államokban, Norvégiában, Svédországban, illetve Svájcban is színpadra állok majd – fejtette ki Péter Bence. A németországi körúton a kedvenc hobbijára, a gasztronómiára is időt szakított. – Szerencsére volt lehetőségem remek német éttermekbe eljutni, igaz, minél több helyen jártam, annál inkább hiányzott a hazai konyha. Most egy kicsit itthon vagyok, a felvételeket is itt készítem, így van időm szusszanni a nagy őszi hajtás előtt – mondta.

PSZ