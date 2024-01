Igazán mozgalmas, programokban bővelkedő nyarat zárt 2023-ban Debrecen, és nem túlzás azt mondani, hogy egész Hajdú-Bihar. A forró hónapokban – július, augusztus – olyan események színesítették a vármegyét, amelyek minden korosztály tetszését elnyerték.

Július elsején a halimádóknak kedveztek, ugyanis tizenötödjére is megnyitotta kapuit a Tiszacsegei Halászlé Fesztivál, melyen csaknem 10 ezren is megfordulhattak. Szintén a hónap elején történt, hogy átadták Debrecenben a Trans-Sped legújabb, több mint ötezer négyzetméteres raktárcsarnokát. Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Hajdúnánási Hagyományőrző Aratók Találkozóját a Hajdúnánás külterületén található Nyakas-farmon, ahol összegyűltek a dolgos, hagyományőrző emberek. Hivatalosan is átadták a Nyíradonyi Katasztrófavédelmi Őrs új laktanyáját július közepén. Országhatárokon átívelő ismertségű a Hortobágyi Lovasnapok, melyet 2023-ban 55. alkalommal rendeztek meg július 14. és 16. között.