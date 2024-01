Fontos beruházások is kezdetét vették az elmúlt év elején: lerakták a Gyermeksürgősségi Központ, valamint Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem és a Gyógyszertudományi Kar új épületének alapköveit. Elindult az az új egységes ügyeleti rendszer országos kiterjesztése, melyet korábban mintegy másfél évig teszteltek Hajdú-Bihar vármegyében. Márciusban megkezdődött a debreceni Sámsoni út fejlesztése is, melyről az ott lakók véleményét is kikértük. Mindemellett szerkesztőségünk is ünnepelt: Raffer Attila vehette át az Év Újságírója díjat, az év tudósítójának pedig Marján Lászlót választottuk meg.