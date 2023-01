Üzembe helyezték Magyarország legerősebb szuperszámítógépét a Debreceni Egyetem Kassai úti campusán működő HPC-központban. A bruttó 4,7 milliárd forint értékű gép partíciói a jelenlegi HPC kapacitás tízszeresét – öt petaflopsot – fognak biztosítani a felhasználók számára. A 0,5 megawatt elektromos energia igényű számítógép teljesítménye 50 ezer laptopénak felel meg.

Ez a hatalmas kapacitás többek között az egészségügy, az anyagtudomány vagy az autóipar területén használható majd fel, de segíti a klímakutatást is. Arra is felkészültek, ha a teljesítménye esetleg kevésnek bizonyul majd, akkor bővíthető legyen. A gép környezetbarát, mert az általa termelt hulladékhő újrahasznosítása is lehetséges.

– Az adatalapú világ felé tartunk, ami azt jelenti, hogy gépek fogják kutatni és vizsgálni a viselkedésünket, illetve a környezetünket, a kapott eredmények alapján pedig igyekeznek olyan döntéseket hozni, amelyek az életünket könnyebbé teszik. A jövő generációjának már ez lesz a természetes – hangsúlyozta dr. Spaller Endre, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnöke. Hozzátette: az adatalapúsághoz azonban nem csak adat, hanem infrastruktúra is kell.