Aki kedveli Rejtő Jenő munkásságát, és Debrecen belvárosában jár, annak bizony fülig érhet a szája a következő két hétben. Egy szegedi szobrászművész, Dobó Ferenc Levente ugyanis megformázta Fülig Jimmy-t és Piszkos Fredet, akik Rejtő ismert regénykarakterei. A Kortárs Könnyűzenei Egyesület szervezésében ráadásul „körbe is vezették” a szobrokat Debrecen belvárosában csütörtök késő délután. A szoborsétáltatás a Kossuth téren kezdődött és a Rózsa utcán ért véget, ahol a két szobor ki lesz állítva az érdeklődő (és fogyasztó) közönség számára. A Haon megkeresésére az egyesület képviseletében Pércsi Sándor, az alkotó személyében pedig Dobó Ferenc Levente mesélt további részleteket.

Szoborsétáltatás Debrecen belvárosában Rejtő Jenő népszerű hőseivel

Forrás: Molnár Péter

A szoborsétáltatás „alanyai” hét hónapig készültek, két hétig lesznek Debrecenben

Pércsi Sándor a szoborsétáltatást szervező Kortárs Könnyűzenei Egyesület képviseletében elmondta, támogatnak művészeket több területről is, Dobó Ferenc Leventével pedig régi jó barátok. Ennek is köszönhető többek között, hogy az ország számos állomása mellett Debrecenbe is „ellátogatott” Fülig Jimmy és Piszkos Fred. A szoboregyüttest két hétig láthatják az érdeklődők a Rózsa utcán lévő bár és étterem nyitvatartási idejében, díjmentesen. Rámutatott, hogy az alkotások műgyantából készültek, majd a művész lefestette azokat, így keltik azt a hatást, mintha bronzszobrok lennének. Pércsi Sándor elárulta, a jövőben is terveznek hasonló projektet megvalósítani.