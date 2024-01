Debrecen 2023-as kulturális történései kapcsán látnunk kell, hogy ez már nem az a Debrecen, amiben a mai negyvenes, ötvenes korosztály felnőtt. Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármesterének akár ezen gondolataival is nyugtázható a cívisvárosi óév, de a Haon stúdiójában a Nő a hangerő-podcast legutóbbi vendégeként több lényeges kérdést jártunk körbe a politikussal.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a magyar kultúra napján joggal ünnepelheti magát, alkotóit, vendégművészeit, közösségeit és közönségét a város – összegeztük a beszélgetés után.

Szinte lehetetlen felsorolni, 2023-ban annyi minden történt Debrecen kulturális életében.

A mindennapjainkkal együtt változik-fejlődik a város, ami a kultúra területére is igaz. Míg a 90-es években arról álmodoztunk, hogy milyen jó lenne egy nyüzsgő kulturális élettel rendelkező belvárosban élni, és irigykedtünk azokra a városokra, amiket ilyennek láttunk, ma ez már történik, itt van velünk. Bízom abban, hogy a kultúra különböző szereplői érdemben hozzá tudnak járulni mindehhez. Elkészítettem a kollégáimmal a személyes évértékelőmet is, melyben azt kell látnunk, hogy ezek a listák évről évre hosszabbak és tartalmasabbak. Ugyanakkor azt is érdemes látnunk, hogy bár szaporodnak-színesednek a kulturális élet történései és folyamatai Debrecenben, ezek mind egyfajta stratégiai építkezés részei és eredményei.

Ha van olyan, hogy debreceni sikermodell, legyen szó város- vagy gazdaságfejlesztésről, akkor annak fontos eleme, hogy átgondolt építkezés folyik. Gondolunk valamit magunkról, a jelenünkről, a jövőnkről és a múlthoz való viszonyunkról, és ezen elképzelések mentén nem ötletszerűen vagy vaktában építkezünk, hanem jól átgondolt folyamatokkal.

Olyan ötletek mentén, melyek a város közösségeinek érdekét és igényeit szolgálják, ahogyan a szakirodalomban gyakran fogalmazzák: egy boldogabb várost próbálunk építeni a kultúra eszközeivel. A minőségi kultúra továbbra is értékelven működik, és amellett, hogy a közösségi kohéziót erősíti, tanítást is kell adnia. A jó kultúrában e kettő ötvöződik úgy, hogy szem előtt tartja a város fejlődési folyamatait is. Amikor azt mondjuk, Debrecen ambíciója az, hogy a kelet-magyarországi és a közép-európai régió egyik fontos központja legyen, akkor a gazdaság és az oktatás mellett a kultúrát is értenünk kell ezalatt.

Ennek a fejlődésnek az egyik legszembetűnőbb sarokpontja talán a képzőművészet, ezen belül az intézmények és a helyi alkotók közötti kialakuló párbeszéd, közreműködés volt. Mi az üzenete a MODEM két debreceni képzőművészt ünneplő Határkor-kiállításának?

Ahhoz, hogy a város épüljön és gyarapodjon, egyrészt helyben kell megszületniük az értékeknek, és a legfontosabb, hogy ezek a város közösségét erősítsék és gyarapítsák, de természetesen fontos az is, hogy kívülről érkezzenek inspiráló, új perspektívákat nyitó impulzusok. Nemcsak a helyi alkotókra van szükség, hanem arra is, hogy munkáik eljussanak a debreceni közönséghez, és a városnak lehetőséget kell kínálnia a tettre kész alkotóknak. 2020-ban a koronavírus-járvány miatt több debreceni kiállítótér is bezárt, azóta azon dolgozunk, hogy ezeket pótoljuk. Tavaly a Széchenyi utcán nyílt meg az Új Galéria, ami teljesen új modell szerint működik abból a szempontból, hogy nem önkormányzati fenntartású intézményről van szó, hanem a Debreceni Képzőművész Céh Egyesület működteti.

Amikor 2021-ben elkezdtük újrafogalmazni ezt a területet, számomra az egyik legfontosabb kiindulási pont az volt, hogy legyen hiteles, organikus, legyen minél közelebb az alkotó közösségekhez és közönségükhöz. Ezt mi úgy segítjük, hogy nem mindent önkormányzati keretek között valósítunk meg, hanem kívülről segítjük a közösségek fejlődését, egyfajta inkubációként tekintve rá.

Így kialakulhat egy minél több szereplős, különböző élethelyzetekben dolgozó, de éppen ezért egymásra sokkal termékenyebben ható, kreatív együttműködéseket generáló hálózat. Ennek a folyamatnak a része, hogy harmadik éve rendszeres találkozókra jönnek össze a képzőművészek, e kerekasztalok mellett az önkormányzat és én is egyfajta mediátori munkát végzünk. Így jött létre az Új Galéria, és ezáltal kezdődött el például a MODEM-mel egy olyan diskurzus, mellyel több éves-évtizedes beidegződéseket, negatív előítéleteket kellett feloldanunk, de nagyon jó úton haladunk. Ennek a kerekasztalnak és önkormányzati mediátori munkának köszönhetően rendezzük meg májusban az első Art Weeket. A négynapos programmal Debrecen belvárosában a Péterfia utcai Medgyessy Múzeumtól a Petőfi téri Partium Házig terjedő szakaszon mutatkozik be a debreceni kortárs képzőművészet a festészettől az animációig, a grafikától a fotóművészetig.

Telt házzal nyílt meg a MODEM Határkor-kiállítása

Forrás: Napló-archív

A tavalyi Debreceni Zsidó Kulturális Napok programismertető sajtótájékoztatóját az izraeli-palesztin háború kitörése után egy-két nappal tartotta meg Horovitz Tamás elnök, aki kiemelte, hogy Debrecen szolidáris, biztonságos és kulturálisan nyitott.

Nagyon erős megerősítés ez a debreceni zsidó közösségektől arra vonatkozóan, hogy mindenki, aki Debrecenben lakik vagy tartózkodik, biztonságban érezheti magát. Tavaly egy nemzetközi konferencián vettem részt Dortmundban, ahol európai nagyvárosok vitatták meg, hogyan állnak a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben. A nyugat-európai kollégák a különböző óvintézkedéseket és közösségeik belső konfliktusait sorolták, és arról beszéltek, hogy a zsidó közösség mennyire nem érzi magát biztonságban ezekben az országokban. Stuttgartban láttam, hogy az izraeli nemzeti ünnep alkalmából rendezett eseményen a város főterén a százötven fős ünneplő közösséget kétszáz állig felfegyverkezett rohamrendőr védte. Aki a Debreceni Advent idején ott volt a hanukai gyertyagyújtásnál, egyetlen egyenruhást sem láthatott, csak sok táncoló debrecenit és izraeli egyetemistát. Ezt az értékét Debrecen nem is feltétlenül ismeri fel magában, hiszen ez számít természetesnek, de a háború szörnyűségei rámutattak arra, hogy ennek a biztonságnak és biztonságérzetnek kellene természetesnek lennie.

Hogyan alkalmazkodott az előző évben Debrecen kulturális arculata ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói között több mint száz náció képviselteti magát?

Fontos, hogy az ide érkező egyetemisták is biztonságban és jól érezzék magukat, és nem csak azért, mert jelenlétük a város gazdasága számára fontos piacot jelent. A praktikus szempontok mellett az sem mindegy, hogy milyen élményekkel térnek haza Debrecenből, milyen karriert futnak be tudósként, üzletemberként és politikusként és ennek része lehet-e majd a város, ha úgy döntenek, hogy visszatérnek. Ennek érdekében dinamikus építkezés van folyamatban Debrecen kulturális intézményei részéről, de míg a város szórakozó- és vendéglátóhelyein rendszeresen találkozunk a külföldi diákokkal és turistákkal, addig a kulturális intézményeket néhány kivételtől eltekintve csak nagyon nehezen találják meg. A MODEM is tudatosan igyekszik kommunikálni velük, a hétvégi angol nyelvű tárlatvezetések nagyon népszerűek, a Csokonai Nemzeti Színház angol felirattal játssza a darabjait, és az Apolló Mozi is úgy állítja össze a filmes kínálatát, hogy mindig legyen benne idegen nyelvű vagy angol feliratú vetítés.

Júliusban piknikkel köszöntötte a megújult színház közönségét a társulat a Nagyerdőn

Forrás: Napló-archív

Az előző jubileumok és a megemlékezések éve volt. Milyen hívószóval indulhatunk neki 2024-nek?

Minden tavalyi emlékévünk, a Himnusz 200, a Csokonai 250, a Petőfi 200 és a Borbély 60 mind nagyon jól meg tudta mutatni Debrecen és kultúrájának helyét, értékeit a nagyvilágban. A 2024-es év nem hoz ilyen évfordulókat a kultúra területén, de idén 175 éve annak, hogy Debrecen volt az ország fővárosa.

Személyesen az idei legfontosabb feladatok között az együttműködő és kreatív alkotó közösségeknek az erősítését tartom, hiszen a város kulturális identitását és kohézióját ők tudják leginkább érdemben erősíteni. Ezen belül különösen fontos az, hogy minél jobban meghalljuk és odafigyeljünk a fiatalokra, hiszen, ha azt mondjuk, hogy a város jövőjét is építjük már most, a jelenben, ebből a szempontból nagyon fontos a város megtartóerejének az erősítése, hogy az itt felcseperedő fiatalok majd a felnőtt korukat is itt képzeljék el.

A szárnypróbálgató fiataloknak igyekszünk minél több lehetőséget adni, melyekkel beszélgetések és folyamatok indulhatnak el és a debreceni tettre kész, alkotni vágyó fiatalok lehetőséghez jutnak.

A város külső kapcsolatainak építése ugyanilyen meghatározó sarokpontja lesz ennek az évnek, fontos azonban, hogy a nemzetköziesedésnek ne csak fogyasztói, hanem aktív résztvevői legyünk. Debrecennek évszázados hagyománya, hogy idehozzuk a máshol megszülető tudások legjavát, melyek a mi életünket leginkább segíteni tudják. Ilyenek voltak a Református Kollégium peregrinus diákjai, akik az 1500-as évek óta hozták haza az európai kultúra legfrissebb tudásait és a tudomány legfrissebb eredményeit. Évek óta tart ez az építkezés, melynek leglátványosabb eleme a testvérvárosi kapcsolatok hálózata, de a célunk, hogy minden nemzetközi kapcsolódás érdemben segítse a város életét. Meggyőződésem, hogy ezekből az együttműködésekből nemcsak gazdagodni és tanulni tudunk, de remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy az itt megszülető eredményeket másoknak is átadjuk.