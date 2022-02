Rejtő Jenő egyik legismertebb karakterének életnagyságú mását láthatták a debreceniek péntek délután a Kossuth téren. Piszkos Fred szobrát a Kortárs Könnyűzenei Egyesület felkérésére Szegedről szállította a cívisvárosba Dobó Ferenc Levente szobrászművész.

Forrás: Molnár Péter

A különleges kezdeményezés korábban már Budapesten is sikeres volt, ahol többek között az Ünnepi Könyvhét alkalmából láthatta és sétáltathatta a közönség. Piszkos Fred ámulatba ejtette az embereket akkor is, amikor a Szegedi Képregényfesztiválon bemutatkozott, azóta nem kopik a szobor és a vele járó attrakció népszerűsége.

2019-ben alkottam meg Rejtő Jenő regényhősére és Korcsmáros György rajzaira építve Piszkos Fredet, és igyekszem vele minél több élményt adni, kreativitásra, alkotásra sarkallni kicsiket és nagyokat

– fogalmazott.

A debreceni akción nemcsak a műtárgy, hanem alkotója is részt vett. Dobó Ferenc Leventét a Napló a a szoborsétáltatás részleteiről és üzenetéről kérdezte. A szobrász elmondta, hogy korábban múzeumban dolgozott, ahol nap mint nap megtapasztalta, milyen szívesen érintene meg egy-egy alkotást a szemlélő. Ezért is döntött úgy, hogy egy olyan szobrot készít, mely egyrészt mozgatható lesz, másrészt bárki megérintheti, sőt közös fényképet is készíthet vele.

Dobó Ferenc Levente a szoborral | Forrás: Molnár Péter

A szegedi művésznek nem ez az egyetlen sétáló szobra; mások mellett Chaplin és Quasimodo alakját is vasba öntötte már. A szobor az erős talapzatának és kerekeinek köszönhetően alkalmas a belvárosi sétára, ez Debrecenben a Nagytemplomtól az Aranybikáig tartó útszakaszt jelentette, majd autóval a Incognito Klubba szállították, ahol szelfiszoborként március elejéig lesz látható és érinthető Piszkos Fred.

SZD