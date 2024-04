Hatvan levendula, hatvan bársonyvirág és húsz sudárzsálya – összesen ennyi növényt ültettek el a Fidesz képviselői és önkéntes aktivistái április 26-án Debrecenben, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola előtti téren. Az akció a virágültetés mellett a padok felújítását is magába foglalta, a teljes költségét a választási kampány keretén belül a párt finanszírozta.

A virágültetés után Papp László és Sánta János beszélt a Tócóskert és a Tócóvölgy fejlesztéseiről.

Forrás: Czinege Melinda

– Debrecennek abban a részében vagyunk, amely az elmúlt években abszolút nyertese volt a városi fejlesztéseknek – jelentette ki Papp László, Debrecen polgármestere, miután több palántát szakszerűen elültetett a Margit tér virágosládáiba.

– A Tócóskert és a Tócóvölgy számos pontján újult meg, és azt tudjuk ígérni, hogy ez a következő években is folytatódni fog, ha megkapjuk a bizalmat a lakóktól. Kiemelt figyelmet szenteltünk ezekben a városrészekben a zöld területeknek és a közösségi tereknek, több 100 ezer négyzetméteren új játszótereket, sportparkokat alakítottunk ki, és felújítottuk a régieket – mondta.

A virágültetés csak egy a sok intézkedés közül

Rámutatott, hogy a lakótelep több, mint négy évtizede épült, emiatt az úthálózat korszerűsítésre szorult. – Eljutottak hozzánk a lakossági igények ezzel kapcsolatban, és az elmúlt öt év évben komoly előrelépéseket tettünk.

Nemrégiben zajlott az István út és a Kishegyesi út egy szakaszának felújítása, a következő években pedig a Kishegyesi út átfogó, teljes felújítása van napirenden: egyrészt a meglévő útburkolat korszerűsítése TOP Plusz forrásból, másrészt egy kétszer két sávos szakasz kialakítása

– ismertette Papp László.

Hozzátette, mint a legtöbb lakótelepen, a legnagyobb kihívást ezekben a városrészekben is a parkolók száma okozza. – Amikor a házak épültek, a tervezők nem számoltak ekkora autómennyiséggel. Erre is tudtunk figyelmet fordítani, és több ponton olyan megoldást találni az autók befogadási kapacitásának növelésére, amivel a zöld terület nem csökkent. A Tócóskert és a Tócóvölgy egyébként is az ország legzöldebb lakóterületei közé tartoznak, a fásítási programban 940 fát ültettünk az elmúlt öt évben. A intézményrendszerre is nagy hangsúlyt fektettünk, a már meglévő intézmények korszerűsítése mellett a Tócóvölgyben átadtunk egy óvodát, és most épül egy bölcsőde – sorolta az elmúlt évek intézkedéseit.