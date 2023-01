Az egyik utcában lakó szemtanú elmondta, fel van háborodva, és megemlítette azt is, hogy már többször írtak petíciót azért, hogy csökkentsék az utca forgalmát. Hozzátette, a járda is meg van süllyedve, ugyanakkor szerinte a nagy forgalom is hozzájárul ahhoz, hogy szinte havonta van egy csőtörés a környéken.

Nagy Sándor önkormányzati képviselő híradásunkból és néhány képviselővel folytatott üzenetváltásból értesült az esetről, amely után egyből a helyszínre sietett. Elmondta, beszélt a szerencsétlenül járt sofőrrel is, és felajánlotta a segítségét is. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében kiemelte,

teljes útzárat vezettek be a főút Árpád tér és Faraktár utca közötti szakaszán. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, addig is az autósok kerülőútvonalon közlekedhetnek.

Hangsúlyozták, az útzár ideje alatt a jelzőlámpák és a kihelyezett táblák jelzéseinek betartásával közlekedjenek.

Mint megtudtuk, kerülni a környező utcákban lehet, ugyanakkor arra érdemes figyelni, hogy az Ótemető és a Rakovszky utca sarkán kikapcsolták a jelzőlámpát.

A Rakovszky és a Faraktár utca kereszteződésében jelenleg a rendőrök irányítják a forgalmat, a Hajnal utca felől egyre nagyobb a torlódás.