Az ünnepségen Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott: örömteljes, hogy a nehéz gazdasági körülmények között is képes a Debreceni Egyetem és ezzel együtt az oktatás fejlődni. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem, valamint a Gyógyszertudományi Kar beruházásával a kutatás-fejlesztés, az oktatás és az iparral való kapcsolat is erősödik. Mint mondta, ezzel azt a stratégiai céljukat valósítják meg, mely közelebb viszi a fiatalokat és a kutatókat az iparhoz. Rámutatott, a területen, ahol többek között oltóanyaggyár, gyógyszerészüzem és Gyógyszertudományi Kar is épül, Közép-Kelet Európában egyedülálló ökoszisztéma kialakítására törekszenek.

Itt a kutatás, az oktatás, az ipar, az innováció, valamint az ehhez kapcsolódó mindenféle infrastruktúra egy helyen megtalálható. Össze tudnak fogni a gazdasági szereplők és a kutatók a magas színvonalú képzés, továbbá a egészségipar innovációja érdekében

– mondta.

– Sokat dolgoztunk, hogy ez a projekt létrejöhessen, hogy a kezdeti bizonytalankodás után értelmes terveket nyerhessen – szólt a jelenlévőkhöz Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja, aki köszönetet mondott a projektben közreműködők munkájáért. A kancellár elmondta: a kész beruházást idén októberben átadják.

– Hatalmas mérföldkő a Gyógyszertudományi Kar életében a Középüzem és az új kari épület létrehozása – emelte ki köszöntőjében Bácskay Ildikó, az Egészségipari Intézet igazgatója.

– Köszönjük, hogy elhitték, tudunk kicsiből naggyá válni, megerősödni – fogalmazott. Mint mondta, ezt a bizalmat eltökélt felelősségvállalással, innovatív és kreatív feladatmegoldással, elkötelezettséggel hálálhatják meg. – Megígérjük, hogy még eltökéltebbek leszünk azon értékekben, amelyeket eddig is követtünk és óvatosan védtünk – szögezte le.

Autonómia, versenyképesség

Az ünnepségen részt vett Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára is, aki szerint a felsőoktatás és a gyógyszeripar ilyen szintű együttműködése egyaránt sikere lesz a Debreceni Egyetemnek, a régiónak és az egész nemzetnek. Az államtitkár rámutatott: sikert értek el a felsőoktatás és az innováció átalakítása, dinamizálása terén az elmúlt években. – Mára büszkén mondhatjuk, hogy az egyetemek szenátusainak döntése alapján 21 modellváltó, szabadabb, versenyképesebb struktúrában működő egyetemünk van, melyre a hallgatók kétharmada jár – ismertette. Kifejtette, hogy az intézmények működését autonómia, kiszámíthatóság, átláthatóság és versenyképesség jellemzi. E gondolat alátámasztásaként több információ mellett eredményekről is beszámolt.

– Négy éve hét, két éve kilenc, tavaly 11 egyetemünk volt, köztük a Debreceni Egyetem a világ legjobb öt százalékában, ahogy mondjuk, elit ligás egyetemként. Mi több, a nemzetközi teljesítményünk is megerősödött, a legjobban citált lapokban 26 százalékkal nőtt a magyar egyetemi világ publikációs tudományos teljesítménye. Nemzetközi hallgatói szinten sem állunk rosszul, hiszen 2013-hoz képest megdupláztuk a nemzetközi hallgatói létszámot, tavaly ősszel 41 ezer 730 nemzetközi hallgatónk volt, melyből minden ötödik a Debreceni Egyetemre jár

– részletezte. Beszélt a szabadalmakról is, melyen még tovább segíthet a most elinduló beruházás. – Tavaly, miután a szabadalmak jogát visszaadtuk az egyetemeknek, már 76 szabadalma volt az egyetemi világnak. Ettől a beruházástól is azt várjuk, hogy ennek a száma exponenciálisan emelkedjen – osztotta meg.

A debreceni működés volt a példa

Hankó Balázs kiemelte, hogy Debrecen felsőoktatási intézményének működése inspirálóan hatott a magyar felsőoktatás és innováció megújítására. –

Amikor a modellváltást megalkottuk, a Debreceni Egyetem működési modellje volt előttünk, vagyis együttműködés a várossal és az ipari szereplőkkel. Olyan új struktúra kellett, ami még élőbbé, még inkább meghatározóvá tudja tenni az ipar, a város, a régió és a gazdasági szereplők együttműködését. Ez lett a debreceni példa alapján elinduló magyar felsőoktatási modellváltás – szögezte le.

Az államtitkár beszélt a magyar felsőoktatás orvosképzésének sikeréről is. Elmondta, hogy a magyar orvosképzés ma a legnemzetközibb, legjobb képzés hazánkban, ennek pedig az lehet a magyarázata, hogy a kutatásban résztvevő orvosok vannak jelen a képzésben. Rámutatott: a Debreceni Egyetem ezen fejlesztésével éppen ezt a célt éri el a gyógyszerészképzésben. Leszögezte: a feladat biztosítani a gyógyszertárak mellett a gyógyszeriparnak a megfelelő kutatói hátteret.

A köszöntő gondotok után a területen Kossa György, Bács Zoltán, Bácskay Ildikó, Hankó Balázs, valamint Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere elhelyezték a beruházás alapkövét.

BBI