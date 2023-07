Hogy a dolgozók személyesen is el tudják mondani a véleményüket, javaslataikat, a képviselő-testület négy tagja is szeretett volna részt venni a hétfői megbeszélésen, de őket a művelődési ház ajtajában álló két mezőőr nem engedte be. – Egyikük a két karomat erősen megragadva, erőszakkal visszatartott a belépéstől és kitaszított az épületből. Azt mondta, hogy a munkáltatójuk, azaz a polgármester megtiltotta, hogy a dolgozókon kívül mást beengedjenek – idézte fel a hétfőn történteket.