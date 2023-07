Sokak meglepetésére a minap osztotta meg közösségi oldalán a Koroknai Autósiskola, hogy az elmúlt évek alatt a város egyik legnépszerűbb rendezvényévé vált Balmazújvárosi Motoros Fesztivál az idei esztendőben elmarad. A bejegyzés szűken csak pénzügyi és technikai okokra hivatkozott, ezért Koroknai Imre szervezőnél érdeklődtünk a részletekről.

– Tíz évvel ezelőtt rendeztük meg a Koroknai Autósiskola szakmai rendezvényeként ezt a programot, amely hamar olyan városi eseménnyé nőtte ki magát, hogy nem csak Magyarországról, de külföldről is sok látogatót vonzott évről évre. Csak Balmazújváros lengyel testvérvárosából érkezett több mint száz motoros - idézte fel a szervező. Hozzátette: a pénteki napok mindig a szakmáról szóltak, illetve a szombati napokon is tartottak például közlekedésbiztonsági programokat, melyek nem csak motorosoknak szóltak, hanem a közlekedés egyéb résztvevői számára is.

Nem találtak szponzorokat

– Sajnos nem tudtuk előteremteni a megfelelő pénzügyi forrást. Ebben a gazdasági helyzetben az autósiskola nem bírja finanszírozni a fesztivált. Tavaly óta keressük a pályázati lehetőségeket a finanszírozásra, de sajnos egy olyan kiírás sem volt, amelyre pályázhattunk volna – osztotta meg Koroknai Imre. Elmondta, hogy próbáltak szponzorokat is keresni, azonban a megkeresett vállalkozásoktól sem kaptak pozitív visszajelzéseket, vagy egyáltalán bármilyen választ.

Balmazújváros polgármestere a tavalyi rendezvény megnyitóján bejelentette, hogy a város kiemelt rendezvénnyé nyílváníttatja a képviselő-testülettel a motoros fesztiválunkat. Tudomásom szerint ez azóta sem történt meg és jelzés sem érkezett, hogy támogatnák az idei eseményt

– tette hozzá. Kérdésünkre elmondta, a mostani csak átmeneti állapot, jövőre igyekeznek ismét megszervezni a fesztivált.

BS