Megmutatta Papp László, milyen lesz az Alice Csodaországban témájára kidíszített nosztalgiavillamos, amely a vasárnapi gyereknapon szállítja majd a kicsiket. A debreceni polgármester Facebook-oldalára feltöltött videóból nemcsak az derül ki, hogy saját pázsitot és felhős égboltot is kapott a jármű, hanem a villamos teljesen egyedi külsejéről is kivehetők részletek. Papp László maga is megnézte a díszítést, videójában a vezetőülésből beszél az attrakcióról.

Videón mutatta meg a gyereknapi nosztalgiavillamost Papp László

Forrás: Facebook / Papp László

Így jár a gyereknapi nosztalgiavillamos Debrecenben

Korábban már közölték, hogy a járatok 10.30-kor, 11.16-kor és 14.30-kor indulnak a Nagyállomásról, és 40 perc alatt tesznek egy kört az 1-es villamos vonalán. A járatra bármelyik megállóban fel lehet szállni, az utazás ráadásul ingyenes.

A felszálló gyermekek Alice-szal, a Fehér Hercegnővel és a Nyúllal is találkozhatnak. Emellett ezen a napon a villamosokon és a trolibuszokon a színházi dolgozók gyermekeinek hangján szól az utastájékoztató. A megállókat, a figyelemfelhívó mondatokat a fiatalok hangján hallhatják az utasok.

A színházi előadás szereplői: