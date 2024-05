Olvasóink megszokhatták már, hogy gyakran számolunk be mindenféle elszúrt debreceni parkolásról, ami jobb esetben csak a többi autóst, rosszabb esetben pedig a környékre riasztott hatóságok munkáját is akadályozza. Muníció pedig van bőven a közösségi oldalakon. A most következő sofőr miatt, úgy néz ki, már napok óta bosszankodnak az autósok, legalábbis egy mindenképpen, aki a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban üzent is a dolog kapcsán.

A parkolás, ami miatt üzentek is a sofőrnek

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Kedves Ford tulajdonos! Mar harmadik napja 2 helyre allsz be az autoddal egy olyan parkoloban, ahol amugy is nehez helyet talalni. Ha esetleg nem megy a parkolas szivesen megmutatom nagyobb autoval, hogy lehet egy helyen elferni

– írta csütörtöki bejegyzésében a felháborodott autós, akinek a soraira aztán tízesével érkeztek a kommentek. Természetesen többen is felvetették, hogy mi van, ha más sofőrök korábbi parkolásai miatt kellett így manővereznie a fordosnak, de a posztoló a hozzászólások között tisztázta a helyzetet. Mint írta,

az ismeretlen autós többször is eljátszotta ezt, például volt, hogy tolatva állt be a nagyobb helyre.

Az üzenet írójának viszont még egyszer sem sikerült vele találkoznia, hogy szembesítse a helyzettel.

Azért bízunk benne, hogy előbb-utóbb megoldódik a dolog, és visszakapják azt az egy pluszhelyet a környék autósai.