A varjútámadás egyáltalán nem ritka jelenség, több portál foglalkozott már a témával, de szinte minden évben előkerül május végén és júniusban, ugyanis a dolmányos varjak most reptetik fiókáikat, és ez ösztönös agressziót válthat ki a madarakból – írja cikkében a Metropol.

Varjútámadás tartja rettegésben az Újkert lakóit

A varjútámadás nem is olyan ritka jelenség

A napokban az Újkert lakói Facebook-csoportban az egyik csoporttag bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, a városrészben varjútámadásra kell felkészülniük a járókelőknek, ugyanis a madarak nem kímélnek sem embert, sem állatot. A poszt írója a Haon érdeklődésére elmondta, a környékbeliek rettegnek még a lakásból is kilépni, a kutyasétáltatók botot, esernyőt visznek magukkal, hogy azzal védekezzenek, ha rájuk támad egy varjú. – Fejre támadnak, mintha tudnák, hogy egyébként is azt óvnánk, ha szembe kellene szállnunk velük. De ugyanúgy a kutyákat is megcsípik, tényleg nem tudjuk, mit lehetne ellenük tenni – tette hozzá.

Így vélekednek a varjakról az Újkertiek

Kíváncsiak voltunk, mit gondolnak az Újkert lakói az esetről, ezért kimentünk a helyszínre, ahol a járókelők készségesen válaszoltak a Haon kérdéseire. Igaz, azt nem kellett számunkra bizonygatniuk, hogy sok varjú van a környéken, ugyanis mikor megérkeztünk, megállás nélkül repkedtek felettünk, de szerencsére nekünk nem kellett előlük menekülnünk. Többeket megkérdeztünk, és elmondták, reggelente van a legtöbb varjú a fákon, és az sem ritka, hogy a kukákban matatnak valami finomság után.

– Rendkívül okosak, kiszedik a kukákból a szemetet, és a földön kezdenek szelektálni, mi is az, amit szívesen megennének – fogalmazott egy középkorú férfi. Majd egy boltos is szóba elegyedett velünk, aki a környéken árul, és úgy fogalmazott, szemtanúja volt, amikor egy varjú sajtos tallért csent egy kisgyerektől.

Elszállt mellette, és a kezéből kapta ki, nagyon meglepődött a gyerek, és persze a felnőttek is, akik látták a történéseket

– fogalmazott.

A Jerikó utcai „veszélyzóna”

Lőrinczné Márta éppen a kutyát sétáltatott, amikor összetalálkoztunk vele, és kiemelte, ő maga is sok varjút lát a környéken, igaz, őt „még” nem támadták meg, de nem örül a jelenlétünknek. – Az egyik környéken lakó figyelmeztetett a minap, hogy óvatosan sétálgassak a kutyámmal, mert az ő kedvencét megtámadta az egyik madár. Nyilvánvalóan a fészküket védik, de azért nem kellemes, ha az ellenségüknek néznek minket – mondta.

Embert és állatot sem kímélnek a varjak

Tavaly júniusban is hasonló problémával kellett szembenézniük a debrecenieknek, akkor Váradi Zoltánt, a Természettár vezetőjét kérdeztük, mi okozza ilyenkor a varjak zaklatottságát, és legfőképpen azt szerettük volna tudni, mit tehetünk hasonló esetben. – Ebben az időszakban találkozhatunk azzal a problémával, hogy ha a szülőpár meglátja, hogy közeledünk a fiókához, felébred bennük az ösztön, és védik a csemetéjüket. Ekkor akár meg is támadhatják az embereket – írtuk korábbi cikkünkben, amiben részletesen foglalkoztunk a témával.

Mit csináljunk varjútámadás esetén?

Rámutatott, a varjú tisztában van az ember méretével, azonban mi is lehetünk rafináltak. Ha távol akarjuk magunktól tartani, legyünk „nagyobbak”, vagyis tárjuk ki a karunkat, akár körözhetünk is vele. Ha van nálunk táska vagy esernyő, amivel még nagyobbnak láttathatjuk magunkat, az riasztó a számukra. Hangjelzést is adhatunk, rájuk is kiabálhatunk.

Szokták tanácsolni, hogy ne fordítsunk hátat, és ne meneküljünk, mert akkor gyávább célpontnak tűnünk, azonban Váradi Zoltán szerint nyugodtan elszaladhatunk, hiszen amikor a varjak látják, hogy távolodunk tőlük, nem fognak foglalkozni velünk. A szakember szerint a legjobb, ha ilyenkor egyszerűen elhagyjuk a helyszínt. Hiába szeretnénk segíteni, nem kell őket felvenni a földről, a szülőpár bizonyosan ott van a környéken, és figyelik a kicsinyüket.

Váradi Zoltán kihangsúlyozta, ez az időszak hamar elmúlik, mindössze néhány hétről van szó. A kis varjak gyorsan felcseperednek és kitollasodnak, így fel tudnak repülni a fészekhez. Mindössze a fiókanevelés utolsó szakaszában fordul elő, hogy emberre támadnak. De akár kutyákra vagy macskákra is ráronthatnak, ha az utódaik védelméről van szó.