Egy jegyellenőr tett bejelentést a rendőrségre április 3-án délután arról, hogy a vonaton két férfi jegy nélkül utazott, valamint feltűnően sok szerszámgép és két kerékpár is volt náluk. A bliccelők leszálltak a szerelvényről Bocskaikertnél, ahol már a hajdúhadházi rendőrök várták őket. Az egyenruhásokat meglátva futásnak eredtek, kerítésről kerítésre ugráltak, mindent megtéve, hogy lerázzák üldözőiket. Több portára is beugrottak egy villámlátogatás erejéig, de nem sikerült egérutat nyerniük. Elfogták, megbilincselték, majd előállították őket - számolt be róla honlapján a rendőrség.

Hamar kiderült, miért érezték szükségét annak, hogy meglógjanak a járőrök elől. A náluk lévő két kerékpár és az összes szerszámgép lopott volt. Debrecenből tartottak haza Hajdúhadházra a sikeres portya után. Egy nap alatt tíz pincét törtek fel, a legértékesebb tárgyakat mind magukkal vitték. A debreceni nyomozók azt is bizonyítani tudják, hogy a 31 éves férfi és 23 éves cimborája nem először járt a megyeszékhelyen ilyen céllal. Több, korábbi biciklilopás is hozzájuk, valamint harmadik társukhoz köthető.

Az idősebb férfit 18 rendbeli, míg a fiatalabb férfit nyolcrendbeli lopás miatt vették bűnügyi őrizetbe, társuk jelenleg szabadlábon védekezhet.