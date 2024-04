Míg a hazai sajtóban kevesebb figyelmet kapott, külföldön nagy port kavart az a bűncselekmény-sorozat, melyben egy csapat elkövető gázkeverékek felhasználásával bankjegykiadó automatákat robbantott fel különböző német kisvárosokban 2017 környékén. A frankfurti főügyészség nemzetközi elfogatóparancsot adott ki, melynek köszönhetően több magyar elkövetőt is kézre kerített a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

A rendőri beavatkozás, amikor kézre kerítették a bankautomata-robbantókat

Forrás: police.hu

A bűncselekmények elkövetői között két hajdú-bihari vádlott is volt, akik ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. Az ügy előkészítő ülése kedden délelőtt vette kezdetét a Debreceni Járásbíróságon, ahol a szabadlábon védekező elsőrendű vádlott is jelen volt, tettestársa azonban a rendelkezésre álló információk alapján Németországban tölti börtönbüntetését.

Sürgősen pénzre volt szükségük

Az ülés kezdetén az ügyész ismertette a vádiratban szereplő előzményeket, melyek érintik a jelenlegi vádpontokat is. Ezek alapján 2017-ben a két hajdú-bihari, baráti kapcsolatban lévő férfi többek közt abból élt, hogy Németországból behozott autókat értékesítettek Magyarországon. Ez azonban anyagi gondjaikat nem oldotta meg, igényeiket nem fedezte.

A német hatóságok számára egyébként nem voltak ismeretlenek: egyiküket betöréses lopás miatt ítélte el 2008-ban a Rosenheimi Alsófokú Bíróság, miután különböző boltok raktárait fosztották ki, valamint társának is börtönbüntetéssel kellett felelnie. Az elsőrendű vádlott szabadulása után is követett el bűncselekményeket, melynek következtében a Debreceni Járásbíróság korábbi, próbaidőre felfüggesztett ítélete jogerőre emelkedett.

A 40-es éveiben járó férfi tisztában volt azzal, hogy hamarosan meg kell kezdenie a büntetés letöltését, és a börtönévek alatt nem fog tudni gondoskodni feleségéről és gyermekéről, valamint a korábbi kapcsolatából származó két kiskorú gyermekről sem. Emellett házukat jelzálog terhelte, így sürgősen nagyobb pénzösszegre volt szüksége.

Ezúttal nagyban próbálkoztak: bankautomatákat robbantottak

Hogy ezt biztosítsa, társaival 2017 októberében Németországba ment, ahol egyik hajnalban Hofaschenbachban felrobbantottak egy bankautomatát, azonban annak trezor része nem nyílt ki, így készpénz nélkül távoztak.

Két hónappal később sikerrel jártak egy közeli kisvárosban, Fuldában, ahol a detonációval sikerült leválasztaniuk a 150 kilogrammos trezorajtót, amely a robbanás erejétől az üvegfalon keresztül átrepült a szomszédos helyiségbe. Az ATM-ből 264 ezer eurónyi készpénzt szedtek össze, emellett jelentős kárt okoztak a bankfiók berendezésében is.

Az elsőrendű vádlottra a Fuldai Regionális Bíróság nem tudta rábizonyítani az elkövetést, így felmentették. A vádirat szerint azonban ez idő alatt is Németországban tartózkodott, ahonnan hazaérve otthonában társával közösen rendszerezték és elosztották az ellopott pénzt. Az elszámolást papíron is rögzítették, amiről fényképfelvétel is készült.

Süvöltős Zsuzsa bíró tárgyalja az ügyet

Forrás: Molnár Péter

Itthon akarták tisztára mosni a pénzt

Az ügyészség szerint a vádlottak a németországi ATM-robbantásból megszerzett pénzből – annak eredetét leplezve – különböző pénzügyi tevékenységeket végeztek Magyarországon. A vád alapján ebből a pénzből fizette ki az elsőrendű vádlott egy összegben a több mint ötmillió forintnyi lakáshitel-tartozását, valamint korábbi, betöréses lopás és csalás miatti kártérítések rendezését is fedezte az összegből több millió forint értékben. Mindezek miatt üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják őt.

Az ügyész a keddi ülésen indítványozta, hogy amennyiben a férfi beismeri a vádakat, a bíróság két év börtönbüntetést szabjon ki rá, valamint egy korábbi, szintén két éves felfüggesztett büntetésének végrehajtását is rendelje el.

Bírói kérdésre a vádlott úgy nyilatkozott, nem ismeri el a bűncselekményt, így tárgyalási szakaszba emelkedett az ügy, mely a későbbiekben folytatódik. Az ügyész a bizonyítási eljárás során indítványozta a tanúk kihallgatását, a német rendőri jelentések és hatósági adatok ismertetését, kamerafelvételek bemutatását, valamint úgy véli, célravezető lenne, ha a másodrendű vádlott szabadulásának idejéről is kapnának információt a német hatóságoktól.

A német Fuldaer Zeitung cikkei alapján régóta keresték már a bankautomatákat robbantó bűnszervezet tagjait, melynek egy tagja német állampolgár, míg a többiek magyarok voltak. Elfogásukat követően egyikük sem ismerte be tettét, német társuk annyit elmondott, hogy az autót adta kölcsön nekik, de fogalma sem volt, hogy robbanóanyagot szállítanak majd benne. A járművekben oxigén és acetilén palackokat tároltak, a bennük lévő gázt az automatákba juttatták, majd egy elektromos vezeték segítségével távolról gyújtást adtak a keveréknek, így előidézve a detonációt. A portál több fotót is közzétett a fuldai robbantás helyszínéről, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda videófelvételt is készített 2019-ben az elkövetők elfogásáról: