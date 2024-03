Különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a Debreceni Törvényszék azt a férfit, aki egy balta fokával többször lesújtott élettársa fejére – közölte a Debreceni Törvényszék.

A törvényszék a büntetett előéletű vádlottat 12 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlottat a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből a bíróság kizárta. A baltát, mint a bűncselekmény elkövetési eszközét a bíróság elkobozta, ezen felül kötelezte a vádlottat az eljárás során felmerült közel 915 forint bűnügyi költség megfizetésére.

Az ítélet szerint a vádlott és a sértett több éve éltek élettársi kapcsolatban a vádlott vámospércsi házában. Az asszony egy korábban elszenvedett trauma következtében nehezen mozgott és állapota folyamatosan rosszabbodott.

A férfi és a nő között a bűncselekmény elkövetését megelőző időszakban egyre gyakoribbak voltak a viták és a veszekedések, az is előfordult, hogy a férfi megütötte az élettársát. Mindketten otthon tartózkodtak 2023. január 22-én, a konyhában a vádlott egy baltával fát hasogatott, a sértett pedig segített azt elpakolni. Eközben a férfi többször megkérdezte az asszonytól, hogy hol van a gyógyszere és a cigarettája, azonban a sértett nem tudott rá választ adni. Ezen feldühödve a vádlott a nála lévő 60 centiméteres nyelű balta fokával egyszer fejen ütötte a mellette lévő sértettet, aki ennek következtében a padlóra esett.

Nem ismert kegyelmet

A rendkívül indulatos vádlott az asszonyt tovább ütötte, ököllel és a balta fokával is többször lesújtott a nő fejére. Miután a férfi egy kicsit lehiggadt, a sértettet átöltöztette, ágyba fektette, a lakást feltakarította a bűncselekmény nyomainak eltüntetése végett, azonban az asszonyhoz orvosi segítséget nem hívott.

A sértettnek a bántalmazás következtében több nyolc napon túl gyógyuló, illetve életveszélyes sérülése keletkezett. Figyelemmel a vádlott többszörös ütésére és az elkövetéshez használt eszköz jellegére, a sérült testtájékokra, a férfi annak lehetőségébe belenyugodva cselekedett, hogy a bántalmazás a sértett halálát eredményezheti.

Dr. Balláné dr. Szentpáli Edit bíró az ítélet indokolása során elmondta, hogy nem ez volt az első eset, amikor eljárt a vádlott keze, a sértett pedig egy korábbi betegsége folytán egyébként is részben magatehetetlen állapotú volt, nehezen tudott járni, önmagáról gondoskodni.

Az eljárás során kihallgatott több tanú is elmondta, hogy korábban látták már úgy a sértettet, hogy voltak rajta sérülések, ezt a sértett is elmondta. Volt, hogy az asszony a bántalmazások miatt a vádlottat el is hagyta, de aztán mégis visszatért mindig a vádlotthoz, kölcsönösen megbocsátottak egymásnak, aztán ott folytatták az életüket, ahol befejezték. A vádlott ittas állapotából kifolyólag a viták elmérgesedtek, akkor a férfi agresszív viselkedése mindig bántalmazásba torkollott. A vádlott és a sértett így élte az életét hét éven keresztül.

Csak a szerencsén múlt a sértett élete

A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmény elkövetésének a napján a vádlott alkoholt fogyasztott, majd egy vitát követően a bántalmazás súlyosabb következménnyel járt az eszközhasználat, a fejre mért ütések miatt. Ha a sértett lánya nem érkezik meg a helyszínre, akkor a szakértői vélemény szerint a nő órákon belül meghalt volna.

A bántalmazás következtében a sértett így is maradandó egészségkárosodást szenvedett.

A bíróság kizárta annak lehetőségét, hogy a sértett egy elesés folytán sérült volna meg ilyen súlyosan. Dr. Balláné dr. Szentpáli Edit az emberölés kísérlet minősítő körülményének megállapításánál hangsúlyozta, hogy legalább összességében 36 olyan erőbehatás volt, amit elszenvedett a sértett.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség három nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére, míg a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

A vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás jogerős befejezéséig a bíróság fenntartotta.