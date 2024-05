Mint azt a Haonon olvashatták, a DVSC Schaeffler a női kézilabda NB I. utolsó előtti fordulójában szerda este ismét közel állt a bravúrhoz a Győr ellen, azonban a rangadó végén a zöld-fehérek hagyták el győztesen a pályát. Szilágyi Zoltán együttese mivel nem szerzett pontot, így gyakorlatilag már csak egy hajszálnyi esély van arra, hogy a bajnokságban érmesként zárjon. Már pedig amit a Loki az idei szezonban letett az asztalra, egyértelműen megérdemelné a medáliát.

Kácsor Gréta Stine Oftedallal is felvette a versenyt

Fotó: Molnár Péter

A Hódos Imre Rendezvénycsarnok az ETO ellen színültig megtelt, mindenki kitett magáért, a hangulatra nem lehetett panasz.

A házigazdák rászolgáltak volna a pontszerzésre, de a szerencsés debreceni jegytulajdonosok bizonyára még a vereség ellenére sem bánták meg, hogy kimentek a meccsre – igazi rangadó volt ez a javából.

Az bebizonyosodott, hogy a kisalföldiek erősebb összetételű játékoskerettel rendelkeznek, de a piros-fehérek jó úton járnak, ha pedig az ideihez hasonló ütemben fejlődnek, jövőre még inkább megnehezíthetik a Győr dolgát.

A nagy kéziderbi a 2023/2024-es idény megkoronázása volt, a május 22-ei nap pedig nem csak a rendkívül élvezetes, kiélezett csata miatt marad emlékezetes, hanem az öröm- és búcsúkönnyek miatt is.

Planéta Szimonetta utoljára lépett pályára a Hódosban

Fotó: Molnár Péter

Az év játékosa, Füzi-Tóvizi Petra a 250. meccsét játszotta

A hazai szezonzáró révén díjazták az idény legjobbjait. A legjobb U15-ös játékosnak Kis Rékát, a legjobb U17-es játékosnak pedig: Bengi Lilit választották. Az U19-es akadémisták közül Lakatos Réka részesült elismerésben, A legjobb utánpótlás-edzőnek járó Komáromi Ákos-díjat pedig Kalocsai Erika vehette át. Hatalmas élmény volt ez számukra, a vastaps megérdemelten járt nekik.

Az is kiderült, hogy a felnőtt együttes tagjai közül a Jeddi Mária-díjat idén Füzi-Tóvizi Petra nyerte el, ezek még az örömkönnyek percei voltak, mindenki ünnepelt.

Aztán jött a várva várt küzdelem. A Loki legutóbb hazai környezetben nyerni tudott az ETO ellen, – ráadásul a BL-ben – akkor mért ne sikerülhetett volna ismét. A hajdúságiak 13-asa megmutatta, miért választották a legjobbnak, égett a tűz a szemében, végig a vállán vitte a csapatát. Ráadásul 7 gólig jutott, neki nagyban köszönhető, hogy az utolsó percben a végső győzelemért rohanhatott a DVSC Schaeffler. A végén hibázott, bizonyára még mindig lelkiismeret-furdalása van egy rossz döntéshozatal miatt. Azonban a debreceni gárda ezekből a szituációkból tanulva még később fog profitálni.

Füzi-Tóvizi Petra a Debrecen felnőtt csapatában már a 250. meccsét játszotta, emiatt pedig elismerésben részesült – megérdemelte volna, hogy ezt a pillanatot önfeledten boldogan élje meg, azonban a vereség miatt hullajtotta a könnyeit, még sokáig vigasztalni kellett. Bár nem úgy alakult a meccs, ahogy szerették volna, egyáltalán nem szégyenkezhetnek. Le a kalappal a debreceni lányok előtt, az idényben erőn felül teljesítettek.

A DVSC Schaeffler idei legjobbjának választott Füzi-Tóvizi Petra a Győr ellen remekelt

Fotó: Molnár Péter

A jubiláló Jovovics Jovana súlyos sérülést szenvedett

A Győr elleni rangadó krónikájához az is hozzátartozik, hogy az 51. percben Jovovics Jovana egy Yvette Broch által elkövetett, brutális szabálytalanság után csúnyán beütötte a fejét és elvesztette az eszméletét. Mint azt a debreceni klub Facebook-oldalán olvashatjuk, Jovit a mentők kórházba szállították és kivizsgálásra bent tartották.

A játékos a kórházban CT-vizsgálaton esett át, az már most biztos, hogy több napos megfigyelés vár rá, és a Ferencváros elleni szezonzárón már nem léphet pályára.

Jovovics Jovana súlyos sérülést szenvedett

Fotó: Molnár Péter

Érdekes, hogy az ETO játékosa megúszta egy kétperces kiállítással, mert az eset nagyon csúnyának tűnt. Aggasztó volt látni, amint az orvosok hordágyon vitték el. Ráadásul ez volt az 50. meccse, a jubileum rémálom lehet számára. Portálunk ezúttal is jobbulást kíván neki.

Kácsor, Planéta és Vámos is távozik a DVSC Schaefflerből

A meccs utáni pillanatokban a hazai lelátón néma csönd uralkodott, a drámai csata mindenkit megviselt. Azonban aztán a szurkolók torkából felcsendült a „szép volt, csajok” rigmus. A klub emlékplakettel és egy csokor virággal búcsúztatta el a szezon végén távozó játékosait.

Elinore Johansson is búcsúzott a debreceni közönségtől

Fotó: Molnár Péter

A svéd Elinore Johansson (a Metzingennél folytatja pályafutását) 37 mérkőzésen lépett pályára a Lokiban, és bár neki csak epizódszerep jutott, ő is nagy vastapsot kapott. Csorgott a könny a DVSC-mezben 82 meccset játszó Kácsor Gréta (még nem lehet tudni hova szerződik) szeméből is, mint ahogyan a Debrecenben 106 találkozón bizonyító Planéta Szimonettánál (az MKS Lublinhoz csatlakozik) is eltörött a mécses. A közönség pedig a legjobban Vámos Petrát éltette (Metzbe teszi át a székhelyét), aki piros-fehér szerelésben 157 tétmérkőzésen 541 gólig jutott.

Vámos Petra sem bírt az érzelmeivel

Fotó: Molnár Péter

A búcsú mindig fájdalmas, de most ez mindennél gyötrelmesebb volt. Nagyon sokat köszönhetnek nekik a debreceni szurkolók és az egész magyar kézilabdás társadalom. Még volt, aki a meccs után fél órával is velük fotózkodott, a búcsúkönnyek sokaknál eleredtek. Nem csak a kézisek sírtak, hanem a drukkerek is, és ez most így volt rendjén.

Kácsor Grétának is sokat köszönhet a DVSC Schaeffler

Fotó: Molnár Péter

Már csak egy felvonás van hátra

A DVSC Schaeffler játékosait a 2023/2024-es idényben már csak egy mérkőzésen láthatjuk, a bajnokságot szombaton pont az aranyérmes Ferencváros ellen zárják idegenben. Ami nem jött össze most, az még összejöhet a szezonzárón. A találkozó pedig bárhogyan is alakuljon, az érzések a sportolókon és a Loki fanatikusain bizonyára ott is eluralkodnak majd. Ami nem jött össze most, az még összejöhet a szezonzárón.