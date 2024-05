Éledezett a DVSC Schaeffler

Aztán a Lokomotív emberelőnybe került, – Yvette Broch melegítette kényszerből a kispadot – majd a 21. minutumban egalizált (8–8), így ekkor a győri mester, Per Johansson kért időt.

Épphogy csak kiegészült a győri gárda, Ana Gros is kétpercest kapott, amit a csapat mestere vitatott, reklamálásért pedig sárga lappal figyelmeztették. 9–9-es állásról mégis a Rába-parti együttes lógott meg, fórjuk három egységnyi is volt. Ingadozó rangadó volt ez a javából, az első félidő hajrájában ugyanis a Loki bizonyult eredményesebbnek, de a szünetben még így is két gól (12–14) volt a felek között.

Az első játékrészben gyakorlatilag egymás hibáiból éltek a csapatok, a csata emiatt már fél óra alatt is rengeteg fordulatot hozott, már csak ezért is kíváncsian várta minden szurkoló, hogy mit hoz a folytatás.

Ezt a Győrt meg lehetett fogni

A második félidő elején közel három percen át nem esett újabb gól, de aztán a vendégek részéről Veronica Kristiansen hetesből betalált, amire Vámos Míra egy parádés megoldással válaszolt. Újra emberelőnyben játszott a hajdúsági alakulat, de Silje Solberg rendre jól hatástalanított, így az ETO ismét többel vezetett. Utána a védekezéssel nem sokat törődtek a csapatok, mindenki gyorsan kapkodta a fejét, hisz hol az egyik, hol a másik kapuban landolt a labda. A 39. percben a Győr szakmai stábja valószínűleg azt érezte, hogy hullámvölgyben van a gárda, így időt kértek.

Továbbra is kiegyenlített volt a küzdelem

A 43. minutumban Planéta Szimonetta bombájával egyenlített a DVSC Schaeffler, tehát továbbra is nyílt volt a találkozó, a Hódosban káprázatos volt a hangulat.

A debreceniek kettős emberhátrányban még inkább megizzadtak, de a védelmi fal remekül állta a sarat, Füzi-Tóviziék szemében hatalmas tűz égett. Planéta Szimonettáék a debreceni búcsúmeccsükön maximális hőfokon pörögtek, és bár közel jártak az egyenlítéshez, a kulcspillanatokban mindig blokkolt egy győri kéz. A 46. perctől Gabrijela Bartulovics őrizte a Vasutas kapuját, bravúrjai mindenképp kellettek volna ahhoz, hogy a piros-fehérek bajnoki érmes esélyei ne szálljanak el. Az 51. percben 23–26-os állásnál Yvette Broch kíméletlenül bánt Jovovics Jovanával, aki a földön maradt, és csak az orvosok segítségével tudta elhagyni a pályát, a Győr játékosa pedig megkapta méltó, két percig tartó büntetését.

Jovovics Jovanát hordágyon kellett levinni a pályáról

Forrás: Molnár Péter

Micsoda izgalmak a végén!

Az 53. percben Vámos Míra góljával 26–27 volt az állás, ekkor az ETO kikérte utolsó idejét, majd az addig nem sokat mutató Brattset értékesítette ziccerét. Szilágyi Zoltán is letette a zöld kártyát az asztalra, a Lokomotív pedig továbbra is robogott, a 27. percben Grosch egyenlített, a hangulat pedig a tetőfokára hágott.

Már senki sem bírta idegekkel, mindenki talpra állva szurkolt, Grosch újabb találatával pedig már másfél perccel a vége előtt eggyel jobban állt a Debrecen.

Ana Gros hetesből egalizált, harmincöt másodperccel a végső dudaszó előtt pedig Szilágyi Zoltán ismét egy rövid taktikai megbeszélést tartott. Ott volt tehát a siker a debreceni lányok kezében, az utolsó akciót pedig a végletekig ki is játszották…

Hazai részről a végén jött a hidegzuhany, amelyre nincsenek szavak. Ugyanis egy eladott labdára a Győr lecsapott, Győri-Lukács Viktória pedig eldöntötte a meccset (30–31), így gyakorlatilag szétfoszlatta a debreceniek érmes álmait...

DVSC–Győri ETO 30–31 (12–14) Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 2200 néző. Vezette: Altmár, Horváth M. DVSC: Gabriel – Grosch 4, Planéta 3, Vámos P. 2, Haggerty 1, Kácsor 3, Petrus. Csere: Bartulovic (kapus), Szabó N. 3, Csernyánszki, Füzi-Tóvizi 7, Töpfner 2/2, Jovovity, Hornyák D., Vámos M. 5. Edző: Szilágyi Zoltán. ETO: Solberg – Győri-Lukács 2, Rju 2, Haugsted, Brattset Dale 3, De Paula 1, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Toft (kapus), Nze Minko 1, Broch 2, Gros 9/5, Oftedal 1, Kristiansen 7/3. Edző: Per Johansson. Hétméteresek: 5/2, illetve 9/8. Kiállítások: 6, illetve 14 perc.

Többen is távoznak a DVSC-ből

A mérkőzés után a debrecenieknek nem sok okuk volt az örömre, ám a lányokat mégis mindenki éltette, hiszen a szezonban erőn felül teljesítettek. Szólt a "szép volt, csajok rigmus", közben pedig többeknél is eltörött a mécses. Az idény végén távozó játékosokat szépen, megható módon búcsúztatták. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy Kácsor Gréta, Ellinore Johansson, valamint Planéta Szimonetta máshol folytatja, de Füzi-Tóvizi Petra is virágcsokrot vehetett át, de az is kiderült, hogy a minden bizonnyal orvosi kivizsgálásra a kórházba szállított Jovovics Jovana is elhagyja a klubot.

Az éremért folyó küzdelem többi mérkőzésének alakulása

A Ferencváros idegenben 41-30-ra verte a Vasast, a Mosonmagyaróvár pedig 51-27-re kiütötte a Kozármislenyt, így amennyiben az utolsó fordulóban a Móvár a Kisvárda ellen nem hibázik, a Loki idén a bajnokságban érem nélkül maradhat.