Nagyszerű rajtjának és kiváló védekezésének köszönhetően már az első félidőben eldöntötte a Vác elleni, múlt vasárnapi rangadót a DVSC Schaeffler. A sokat látott Hódos közönsége is meglepődhetett a Loki játékosainak egészséges agresszivitásán, amivel nagyon gyorsan elvette a szemmel láthatólag egyre frusztráltabbá váló váciak kedvét a mérkőzéstől. A szünet utáni 30 perc már leginkább csendesen telt, a DVSC kézilabda együttese igyekezett jól menedzselni a megszerzett előnyt, és végül 8 gólt meg is tartott az előnyéből. A piros-fehérek így immár kilenc bajnokit nyertek zsinórban.

Planéta Szimonetta, a DVSC kézilabda csapatának jobbátlövője

Forrás: Molnár Péter

A védekezés volt a DVSC kézilabda csapatának sikerének titka

A találkozó utáni sajtótájékoztatón Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler edzője kiemelte, a gárda védekezése volt a siker kulcsa: – Mindenek előtt szeretnék gratulálni a váciaknak az egész éves teljesítményükhöz – emelte ki. – Boldog vagyok, mert egy jó csapatot sikerült hazai pályán magabiztosan legyőznünk. A védekezésünk volt a siker kulcsa, remekül működtek azok a dolgok, amiket megbeszéltünk. Stabilak voltunk a kapunk előtt, és ez magabiztosságot adott, ezért tudtunk lerohanásos gólokat szerezni. Az első játékrészben talán az okozta a nagy különbséget, hogy tudtunk futni, amihez kellett, hogy hátul rendben legyünk. Fordulás után ugyan voltak hullámvölgyeink, de így is végig a kezünkben tartottuk a meccset, és magabiztosan tartottuk itthon a két pontot. Voltak kifejezetten jó egyéni teljesítmények a csapatban, aminek örülök. A váciaknak azt kívánom, hogy innentől kezdve az összes meccsüket nyerjék meg a szezon hátralévő részében – zárta sorait a Loki edzője, amivel még a vereség miatt búslakodó vendégcsapat tagjait is megnevettette, hiszen a Duna-parti együttes még többek között a Mosonmagyaróvárral is összecsap, és ha akkor nyerne, azzal nagy szívességet tenne a hajdúságiaknak.