A Future of Debrecen mozgalom, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamra és a VOSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Tagozata által elindított JövőMűhely beszélgetéssorozat célja, hogy napjaink zöld kihívásait és azok lehetséges megoldásait mutassa be a hallgatóságnak. Az előadások, pódiumbeszélgetések vendégei Debrecen meghatározó közéleti személyiségei, egyetemi tudósok, az aktuális téma neves szakértői, vállalatok képviselői. Gulyás István szerkesztő-műsorvezető beszélgetőpartnerei ezúttal Széles Diána alpolgármester, Papp Csaba, a Daefi igazgatója, egyetemi docens, Kovács Evelin egészségfejlesztési programkoordinátor és Kanyó Zsófia, a Mozdulj, Debrecen! Iskolaprogram programkoordinátora voltak. Többek között az ingyenes programok szervezéséről, a mozgalom mögött álló közösségről is beszéltek.

Hetente több százan vesznek részt a Mozdulj, Debrecen! ingyenes programjain

Közösségépítő és jótékony a Mozdulj, Debrecen! minden programja

Töretlen népszerűségnek örvend a közel három éve indult a Mozdulj, Debrecen! mozgalom, amelynek hónapról hónapra bővülnek ingyenes programjai, s a helyszínek száma is 17-re bővült a kezdeti 7-hez képest. – Minden programon, minden eseményen vidám, boldog emberekkel találkozom. Úgy érzem, már ezért megérte elindítani, csinálni. A mozgás lehetősége mellett egy nagyon jó közösséget is nyújtunk. S ez a rezgés érezhető az iskolaprogramban részt vevő gyerekeknél – fogalmazott Széles Diána. Kifejtette, a városi életmód sok üléssel és kevés mozgással jár. Elsőkörben ezt kell felismernie mindenkinek. A Mozdulj, Debrecen! lehetőséget ad és utat mutat a szülőknek, felnőtteknek is, hogy a digitális világból kiszabaduljanak mind a gyerekek, mind a felnőttek.

Papp Csaba rámutatott, fontos hangsúlyt fektetni arra, hogy érthetően adják át a résztvevőknek a mozgás előnyeit, az egészségre gyakorolt hatását. Büszkén osztotta meg, hogy a tematikus séták töretlen népszerűségnek örvendenek, a rendszeres gyaloglók lassan diplomát szerezhetnek egészségügyi területen. Kovács Evelin megjegyezte, az első sétán még négyen voltak, azóta viszont átlagosan 50-100 fő csatlakozik a programhoz.

Széles Diána alpolgármester

Debrecen minden városrészében találni ingyenes programot

– Még nem vagyunk háromévesek, de már nagyon nagyok lettünk. Folyamatosan építkeztünk, a folyamatosan felmerülő igényeknek bővítettük a programokat, helyszíneket. A jövő héten már a 17. helyszínt nyitjuk meg – mondta Kovács Evelin. Úgy látja, a Mozdulj, Debrecen! népszerűségét az ingyenessége, a minden városrészben való elérhetősége és a jó közösség indikálják.

Papp Csaba, a DAEFI igazgatója

– Táskákat, pólókat készítettünk, osztottunk a rendszeres résztvevőknek. Jó látni, hogy büszkén viselik, gyakran találkozom Mozdulj, Debrecen!-es logót viselővel a programokon kívül is – mondta Széles Diána. Kérdésre hozzátette, évente 200 millió forintot fordít az önkormányzat a mozgalom ingyenes programjaira, aminek alapja a város folyamatos gazdasági erősödése, mely lehetőséget teremt a lakosság jólétét szolgáló, díjmentes kezdeményezések elindítására. – Szakmai támogatóként mögöttünk áll a Debreceni Egyetem, az intézményfenntartók pedig ingyenesen biztosítanak helyszíneket. Mindenki mellé teszi a sajátját. Ez Debrecen, ettől voltunk mindig is erősek – tette hozzá.

Kovács Evelin egészségfejlesztési programkoordinátor

Külön iskolaprogramot hoztak létre

Tavaly ősszel elindult a Mozdulj, Debrecen! iskolaprogram, melynek célja, hogy minél több fiatalhoz eljuttassák a mozgás élményét, játékos formában. Papp Csaba elmondta, ennek egyik alapját a Daefi szűrései adták. Eddig 17 diákot szűrtek ki WPW-szindrómával, amely egy olyan – életet is veszélyeztető – betegség, mely szívleállást is eredményezhet a sportoló gyermekeknél.

Kanyó Zsófia, a Mozdulj, Debrecen! Iskolaprogram programkoordinátora

– A gyerekek rendkívül élvezik a foglalkozásokat. Heti szinten látogatjuk az iskolákat és minden alkalommal pozitív a tapasztalat. Közösségépítés szempontjából is sokat jelent ez a program az intézmények falai között. Kiváló pedagógusokkal dolgozunk, nagyon jól motiválják a gyerekeket – emelte ki Kanyó Zsófia.