Habár tudták, hogy az európai átlagtól lemaradva a rendszeres testmozgást végzők aránya nagyon alacsony Magyarországon, mégis „sokkoló” volt a debreceni, főleg a gyerekeket érintő adatokkal szembesülni – árulta el Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója.

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója

Forrás: Kiss Annamarie

– Sok esetben laikusként is látni, hogy alapvető koordinációs vagy egyensúlyi problémáik vannak, ami lassan generációs gond lesz és foglalkozni kell vele. Aki sportolni akar, az bőven talál rá lehetőséget Debrecenben; ezzel a programmal nem is őket akarjuk megszólítani, sőt, nem is a sport a hívószó. El kell jutnunk azokhoz a gyerekekhez, akik nem tudnak vagy nem akarnak mozogni, és az iskolák fenntartásában lévő tornatermekben, sportpályákon a játék és az egészségfejlesztés jegyében mozgásra bírni őket – mondta. Reményét fejezte ki, hogy a résztvevők nemcsak megszeretik a mozgást, de később mind többen sportolnak is majd.

Azt is közölte, hogy az első visszajelzések jók, több helyen máris túljelentkezés van.

Czifra Ildikó, a Lorántffy-iskola igazgatója

Forrás: Kiss Annamarie

Czifra Ildikó, a Lorántffy-iskola igazgatója arról számolt be, hogy örömmel csatlakoztak a programhoz. – Együttműködő és aktív szülői háttér van mögöttünk, a szülők látják a mozgás fontosságát, mi pedig mindent megteszünk azért, hogy a digitális világ és a sport között egyensúlyt teremtsünk – hangsúlyozta. Elmondta, az iskola már rendelkezik a Mozdulj, Lórántffy! saját programmal, amit most hozzáillesztettek a városéhoz; régóta rendszeresen szerveznek a családok számára különböző sportos rendezvényeket, jelentős érdeklődés mellett.