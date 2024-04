A Mozdulj, Debrecen! mozgalom mozgásos programjai újabb helyszínre találtak Józsa városrészben, a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában. Erről kedden sajtótájékoztató keretében számoltak be – közölte a debreceni polgármesteri hivatal.

Amint azt Széles Diána elmondta, a Mozdulj, Debrecen! mozgalomnak kedves kötődése van a Lorántffy-iskolához, hiszen 2023 októberében itt indult el hivatalosan a Mozdulj, Debrecen! iskolaprogramja. Az itt zajló munka arról győzte meg a mozgalom szervezőit, hogy akkor, amikor Józsán a felnőtteknek szóló mozgáslehetőségek bővítésére lett szükség – mivel a közösségi házat már „kinőtték” a Mozdulj, Debrecen! programjai –, újabb helyszín keresése közben az iskola segítségét is kérjék. Az adottságok pedig itt voltak a legjobbak. Ezeknek az adottságoknak egyik lényeges eleme például az, hogy a programok helyszínéül eredetileg szolgáló – s a mozgalom elmúlt két és fél éve után erre a célra immár kicsinek bizonyuló – közösségi házakban nincs megfelelő mozgástér és átöltözési lehetőség, míg egy iskolai tornateremben és az ahhoz kapcsolódó öltözőben igen. A Mozdulj, Debrecen! mozgalom így nyitni kezdett az iskolák – mint újabb, felnőtteknek szervezendő mozgásos programok lehetséges helyszínei – felé, s ebben a törekvésében támogatóra találtak a Debreceni Tankerületi Központban.

Lehetőség a munka utáni kikapcsolódásra

Balázs Ákos alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője elmondta, hogy Józsán több mint 13 ezren élnek, és a józsaiak mindig is nyitottak voltak az egészséges, a környezettudatos életmódra. Sokan az elmúlt években azért is választották ezt a városrészt lakóhelyüknek, mert itt olyan közösség él, melynek tagjai igyekeznek ezekre a fontos ügyekre odafigyelni. A józsaiak környezettudatosan és egészségesen szeretnének élni, többen ezért is választották Józsát otthonuknak. A város ehhez minden lehetőséget igyekszik megteremteni, minél több szolgáltatást helyben biztosítani.

A Mozdulj, Debrecen! mozgalom programkínálatának mostani bővülése is azt a célt szolgálja, hogy a Józsán élőknek legyen több lehetőségük a napi munka utáni kikapcsolódásra, feltöltődésre.

Mint megemlítette a városrészben a Future of Debrecen mozgalom is jelen van, s a környezettudatos életmód folytatásához kínál különböző lehetőségeket a józsaiaknak. E két mozgalom törekvései tehát nagyon jól kiegészítik egymást, s a teljes várost figyelembe véve több tízezer embert tudnak mozgósítani.

Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója szerint a Mozdulj, Debrecen! mozgalom a nagyvárosi mozgásszegény életmód ellensúlyozásával, az egészségmegőrzés népszerűsítésével magát az életet jelenti. Bár törekvései mindenki számára fontosak, nem mindegy, hol is vannak a városon belül a mozgalom bázisai. Papp Csaba szerint a józsaiaknak nagyon komoly és rájuk nagyon jellemző öntudatuk, közösségteremtő erejük van, az alsójózsaiak pedig különösen is nagy szeretettel segítenek egymásnak. Papp Csaba emellett elmondta, hogy

az iskola tornatermében április 11-től – csütörtöktől – kezdődően hétfőnként, keddenként és csütörtökönként várják majd a mozogni vágyókat. Hétfőnként 17 órától 18 óráig jóga-, keddenként 19 órától 20 óráig zumba-, csütörtökön 17 órától 18 óráig jóga-, 19 órától 20 óráig pedig zumbafoglalkozásokon lehet részt venni. Igény szerint ezen változtatni és bővíteni is lehet.

Amint azt Czifra Ildikó, az iskola intézményvezetője hangsúlyozta, igyekeznek a gyerekeket rendszeres mozgásra bírni, s igyekeznek ebbe a szülőket is bevonni: várják őket mind a négy évszakban túráikra, biciklitúráikra, minden olyan megmozdulásukra, ahol a szülők és a gyerekek együtt lehetnek, együtt mozoghatnak.

A Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület nevében Juráskó Róbert elnök arról beszélt, hogy az egyesületük tagjai is folyamatosan jelezték, hogy igény van a Mozdulj, Debrecen! mozgalom programjaira, melyek – ugyanúgy, mint a kulturális programok – mára „kinőtték” a józsai közösségi házat.

