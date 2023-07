Online fogadóórát tartott közösségi oldalán Tiba István országgyűlési képviselő. A napokban megjelent élő videójában a honatya a választókerületével kapcsolatos, előzetesen összegyűjtött kérdésekre reagált. A hajdúböszörményi ipari és egyéb fejlesztések mellett több észrevétel érkezett Balmazújvárossal, s annak vezetésével kapcsolatban is.

A korábban bejelentett, Hajdúböszörményt érintő, de jelenleg felfüggesztés alatt álló állami beruházásokról Tiba István kiemelte: a 2024-es indulásuk és újraindulásuk nagyban függ attól, hogy mikor ér véget a szomszédunkban zajló háború.

A háború okozta válsághelyzet kényszerítette arra a kormányt, hogy egyes beruházásokat felfüggesszen, de hangsúlyozom: ezeket nem törölte

– emelte ki. Hozzátette: a Hajdúhadház felé vezető út felújítása várhatóan még ez végén vagy a következő elején elkezdődhet.

– Nemrég volt az új ipari park átadása, melynek valamennyi része már el is kelt, így szükségessé vált újabb területek megszerzése. A szomszédjában mintegy 100 hektárnyi föld az államé, amelyből 9 hektárt már átadott az önkormányzatnak, de természetesen nem állunk meg itt – foglalta össze a honatya a hajdúböszörményi ipari fejlesztésekkel kapcsolatban, melyhez kapcsolódóan még elmondta: újabb bejelentések várhatóak betelepülő cégekről. A folytatásban kérdésre válaszolva elmondta, az önkormányzati választásokig valószínűleg nem születik döntés Hajdúböszörmény megyei jogú városi rangjának kezdeményezésében.

A hajdúböszörményi közeledési fejlesztésekről az önkormányzat válaszát tolmácsolva elmondta, a városvezetés négy helyen tervez csomópontokat körforgalommá fejleszteni: a Baltazár Dezső út és a 35-ös, valamint a Balmazújvárosi út és a 35-ös főút csomópontjainak engedélyes tervei elkészültek. Ezek mellett tervezés alatt áll az Ady tér, valamint az Árpád–Újvárosi–Vörösmarty kereszteződés átalakítása is. – A Hajdúdorogra vezető kerékpárút tervezése megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés elindult. Amennyiben forrás rendelkezésre áll, indulhatnak a munkálatok. Tervezés alatt áll a Debrecen irányába tartó kerékpárút, illetve szándék született egy Balmazújváros felé vezetőről is – foglalta össze.

Továbbra sem készült el az ipari park Balmazújvárosban

A Balmazújvárosban épülő, 200 fő befogadására alkalmas munkásszálló építéséről Tiba István ismertette: a beruházást várhatóan ez év végére fejezik be, összesen 58 apartman áll majd rendelkezésre.

Az előzetes egyeztetések szerint a BMW mérnökeit szállásolják el. Ha a szerződést a felek megkötik, vélhetően arról tájékoztatják a városvezetést

– jegyezte meg.

Egy kérdező arra volt kíváncsi, mit szól az országgyűlési képviselő ahhoz, hogy Hegedüs Péter polgármester Tiba Istvánt „gyüttmentnek” titulálja. A honatya szomorúnak tartja, hogy a városvezető az országgyűlési képviselői tisztségnek a tisztelet nem adja meg, de cserébe elvárja. – Ezzel sajnos az egész várost minősíti – mondta.

Egy másik lakos azt sérelmezte, hogy egy vádemelés alkalmával Balmazújváros polgármestere már ítélkezik, de ha ellene dönt a bíróság, csak arra hivatkozik, hogy az még csak elsőfokú ítélet. Erre Tiba István úgy reagált, hogy a városvezető a folyamatos botrányokról, feljelentésekről és az általa vélt törvénysértésekről számol be a lakosságnak, nem pedig a város működéséről. – Amikor nem tud eredményekről beszámolni, akkor ezeket mondja. Az előző választáskor is ezzel nyert: bűnözőnek állította be a vele szemben állókat, valamint egyebek mellett 67 milliárdos befektetésről, átlátható városvezetésről beszélt. Vegye elő mindenki Hegedüs Péter akkori ígéreteit, s ha valaki talál egy pontot is, ami megvalósult, akkor lottóötöse van – fogalmazott.

Tény és való, hogy semmit nem tett. Míg más városokban azon dolgozunk, hogy a gazdaság növekedjen, addig Balmazújvárosban még most sem készült el az ipari park

– reagált egy másik, Balmazújváros ipari parkjára vonatkozó hozzászólásra Tiba István.

Bekecs Sándor