Kell a hazai versenyképességhez

Az ipari park fejlesztése új lehetőségeket teremt az egész városnak – így fogalmazott Győri Enikő EP-képviselő az ünnepségen tartott beszédében. Kiemelte, hogy Hajdú-Bihar vármegye példamutatóan sáfárkodik a pályázati forrásokkal, és óriási fejlődést ért el akkor is, amikor a közvetlen szomszédságunkban háború dúl, amikor szétszakadtak a nemzetközi ellátóláncok, elszaladtak az energiaárak és az infláció, továbbá – ahogy a képviselő fogalmazott – Brüsszel éppen nem folyósítja a nekünk járó pénzeket. Rámutatott: az ipari kibocsátás növekedése mellett a helyi vállalkozások fejlesztési tevékenysége is élénkül térségünkben.

Ennek köszönhetően 480 milliárd forint értékű új beruházás valósult meg tavaly a vármegyében, ami 32 százalékos bővülést jelent 2021-hez képest.

Az itteni növekedés mértéke a főváros és vármegyék rangsorában is az élmezőnyben van. Külön öröm számomra, hogy a beruházásoknak mindössze 29 százalékát kezdeményezték a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások. Ez azt jelenti, hogy a térségben nemcsak a nagyobb vállalatok fektetnek be, hanem a gazdaság gerincét alkotó kisvállalkozások is magas beruházási kedvvel rendelkeznek. Ami még fontosabb, hogy képesek is beruházni. Ez nélkülözhetetlen a hazai versenyképesség erősítése szempontjából – hangsúlyozta.

Kiemelte: az olyan ipari területfejlesztés, mint ami most Hajdúböszörményben is megvalósult, a megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítják a vállalatoknak, ezzel pedig az új munkahelyek megjelenését segítik.

Nincs megállás, folytatják

A most átadott, több mint nyolc hektáros területet a KKV szektor számára mérte fel annak idején az önkormányzat, erre emlékeztetett az ünnepségen Kiss Attila polgármester. Mint mondta, ezzel a fejlesztéssel nem állnak meg, és már a helyszínen rámutatott a területre, ahol tovább terjeszkedhet a város Nyugati Ipari Parkja. Már most régészeti feltárások nyomai mutatkoztak az egykori legelőn, jelezvén az ipari területfejlesztés második ütemének kezdetét.

Nem titok, hogy egy komoly céggel tárgyalunk, amely a BMW-vel kapcsolatos

– szögezte le a polgármester.

Bucsi Bernadett Ildikó