TENER néven az eddigi leghosszabb élettartamú energiatárolót dobta piacra a CATL

Pekingben mutatta be a Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) a legújabb, működésének első öt évében kapacitás- és teljesítményromlás nélkül működni képes energiatároló rendszerét a múlt héten.

Új technológiát mutatott be a CATL Forrás: Facebook / Papp László-archív

A TENER a világ első, tömegtermelésre kész akkumulátoros energiatároló rendszere, robusztus 6,25 MWh kapacitásával felgyorsítja az új energiatárolási technológiák széleskörű bevezetését, újabb lendületet adva az energiaátmenet megvalósításának – olvasható a vállalat közleményében. Mint írják, az akkumulátorok korlátozott élettartama még mindig az egyik fő hátráltató tényezője az elektromos közlekedés terjedésének. Kínában a teljesítményalapú energiatároló rendszerek várható élettartamát jellemzően 10 évben határozzák meg, azonban a tényleges élettartamuk átlagosan 3 évnél kevesebb. Az akkumulátoros energiatároló rendszerek tényleges élettartama szintén elmarad az elvárt 15 éves élettartamtól, ez átlagosan kevesebb mint 8 év. A CATL célja az akkumulátorok élettartamának növelése Ennek a problémának a megoldása érdekében fejlesztette ki a CATL a hosszú élettartamú akkumulátor-technológiáját. A kínai vállalat legújabb, TENER nevű energiatároló rendszere öt évig is képes fenntartani kapacitását és teljesítményét degradáció nélkül, ezzel jelentős előrelépést téve az akkumulátorok élettartalmának meghosszabbításában – emelték ki. A TENER kapacitása eléri a 6,25 MWh-t annak köszönhetően, hogy a konténeres akkumulátoros energiatároló rendszer 30 százalékkal növeli az egységnyi területre jutó energiasűrűséget, miközben a korábbi CATL termékekhez képest 20 százalékkal3 kevesebb környezeti terheléssel jár az üzemeltetésük. A TENER hosszú élettartamú, nulla degradációt mutató akkumulátorokkal lett ellátva, amelyek révén a csúcstechnológiás termék 430 Wh/L energiasűrűséggel rendelkezik. Az új energiatároló rendszer, a TENER

Forrás: CATL A közleményben hangsúlyozták, a maximális biztonságának elérése érdekében a CATL teljes körű minőségirányítási rendszert hozott létre, amely magában foglalja a technológiai fejlesztést, a próbatesztet, a működés figyelését és a biztonsági hibák elemzését. Az üzembe helyezése után a CATL folyamatosan figyeli annak működési állapotát többek között mesterséges intelligencia alapú kockázatfigyeléssel, és kiszámítja az energiatárolók meghibásodási arányát azok teljes életciklusára nézve. Ezzel nemcsak ellenőrzi a biztonsági célok megvalósulását, hanem egyben hozzájárul azok optimalizálásához is. a TENER-rendszer akkumulátorcelláinak meghibásodási aránya az iparágban a legalacsonyabb a teljes életciklusra és a teljes működési láncra nézve. Ennek köszönhetően jelentősen csökkenhet az elektromos gépjárművek üzemeltetési költség, illetve javulhat a termék megtérülési rátája is a teljes életciklust tekintve. Az új rendszer várhatóan tovább erősíti a céget Az energiatárolás a zöldenergiára való átállás kulcsfontosságú eleme. A CATL elkötelezett amellett, hogy világszínvonalú energiatárolási megoldásokat kínáljon szerte a világon. A CATL legutóbbi, 2022-es pénzügyi eredményei szerint a vállalat éves bevétele először lépte át a 400 milliárd jüanos határt, elérve a 400,917 milliárd jüant, ami 22,01 százalékos növekedést jelentett a korábbi évhez képest. Ezzel egyidejűleg a nettó nyereség 44,121 milliárd jüan volt, ami 43,58 százalékos növekedést jelentett 2021-hez képest. A vállalat energiatároló akkumulátor-rendszerek értékesítéséből származó bevétele elérte az 59,9 milliárd jüant, ami 33,17 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és az összes bevétel 14,94 százalékát tette ki, melynek következtében ez a vállalat második legnagyobb bevételi forrása. 2023-ban a CATL energiatároló akkumulátoros rendszereinek értékesítése elérte a 69 GWh-t, ami 46,81 százalékos növekedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. Ennek köszönhetően a vállalat három egymást követő évben szerezte meg a világpiaci elsőséget. A TENER energiatároló rendszer bevezetése várhatóan tovább erősíti a CATL pozícióját az energiatároló rendszerek nemzetközi piacán.

