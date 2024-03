Elsőként nyolc diák részvételével közös duális képzési programot indít a HUNÉP Zrt. és a Debreceni Szakképzési Centrum Péchy Mihály Építőipari Technikuma; a részleteket sajtótájékoztatón ismertették pénteken reggel a Határ úti Ipari Parkban, ahol a HUNÉP munkatársai a Sensirion Hungary Kft. következő gyáregységét építik.

Különösen fontosnak nevezte ezt a napot a Péchy-technikum életében Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója, mint fogalmazott, a duális képzés egyre jobban kiteljesedik.

A Péchy régóta az építőipari szakmákban ténykedik, és elmondhatjuk, hogy országos szinten a legjobb építőipari technikumok között van. A DSZC mindig is elkötelezett volt az iránt, hogy a szakmai oktatást közel vigye a vállalati képzésekhez és ott valósítsa meg.

Most a Péchy és a HUNÉP egy olyan együttműködés előtt áll, amelyben nyolc, a technikumban tanuló diákunk kikerül a vállalathoz, és főleg gyakorlat révén, illetve az attól elválaszthatatlan elméleti résszel együtt tanulják meg a korszerű technológiai fogásokat. Köztük a tervezési és épületgépészet technológiákat is

– tudatta a főigazgató.

Külön örömnek mondta, hogy a HUNÉP él a duális képzés lehetőségével, habár más formában már régóta támogatja DSZC szakképzését. Bizakodását fejezte ki, hogy a többi építőipari cég is be fog kapcsolódni az ifjú építészek tanításába, erre ugyanis ebben az ágazatban még bőven van mozgástér.

A diákok fontos tapasztalatot szerezhetnek a Sensirion új egységének kivitelezésén

A HUNÉP régóta támogatja a képzést

– Cégünk az elmúlt 30 éves fennállása alatt a szakképzésben, oktatásban rengeteg területen részt vett. Ezt ma is fontosnak tartjuk, hisz az elmúlt évek igazolták, hogy ennek a befektetett munkának, energiának megvan az eredménye: mostani kollégáink nagy része így kezdte nálunk a szakmáját – mutatott rá Bakos Miklós, a HUNÉP vezérigazgatója.

A jelen együttműködést hosszas előkészítő munka után kezdjük. A diákoknak kialakítottunk egy tantermet, ahol a gyakorlati munkákhoz kapcsolódó elméleti képzéseket meg tudjuk tartani, ezáltal pedig felkészíteni őket arra, hogy a következő időszakban egy-egy munkahelyünkön tapasztalhassák meg, hogyan is működik egy-egy projekt.

Belelátnak majd abba, jó irányt választottak-e, és ha igen, akár kedvet kaphatnak ahhoz, hogy a cégünknél kezdjék el a páylafutásukat. Jelentős, a régióban is kiemelkedő beruházásokban veszünk részt, melyek nagyon komoly tapasztalatot adhatnak a diákok számára, akiket nyitott kapukkal várunk – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A diákok értéket teremtenek

Nagyné Pálinkás Anikó, a DSZC Péchy Mihály Építőipari Technikum intézményvezetője felidézte, 1949 óta folyik az iskolában építőipari technikusi képzés. – Természetesen a gazdaság igényeinek megfelelően többször változott, milyen szakmákat oktatunk, de amiket tanítunk, azok időtállók! A tanulói létszám folyamatosan nő, a szakképzés átalakításának köszönhetően a korábban stabil 560 fő helyett ma már 750 tanulónk van, és felnőttoktatásban is mindig 100 fölötti a létszám – ismertette.

A diákok is jelen voltak az eseményen

– 2020 mérföldkő volt az intézményünk életében, ekkor újra technikummá alakultunk, és sok más változás is volt, ezek egyike, amiért ma itt vagyunk: a tanulóink gyakorlatilag úgy sajátíthatják el a szakmát, hogy az iskola és a gazdálkodó szervezetek közösen oktatják őket.

A duális képzés jó a diáknak, mert valós munkahelyi környezetben tanulja a szakmát, és még anyagilag is előnyös, mert szakképzési munkaszerződéssel teszi ezt, és ez több, mint az iskolai ösztöndíj. Emellett munkavállalóvá válik, ami a későbbi elhelyezkedésben segíthet neki, akár a duális partnernél. Továbbá értéket termel, ami szintéán motiváló lehet számára

– sorolta Nagyné Pálinkás Anikó. – Úgy vélem, a cégeknek azért jó ez a forma, mert a munkaerő-utánpótlást maguknak megszervezhetik, illetve magába a tananyag tartalomba is beleszólhatnak. És persze jó az iskolának, mert nyomon követve, mit csinálnak a duális képzésben a diákjaink, az oktatóink is szinten tarthatják vagy növelhetik tudásukat – mutatott rá.

Beszélt arról, hogy az építőiparban a duális képzés megszervezése nehézkes, mert a technikusoknak szerteágazó ismeretekre van szükségük, de a legtöbb cég csak a szakma egy szűk területére koncentrál. Ezért is fontos a kapcsolat a számos területen dolgozó HUNÉP-pel.

A debreceni gazdaság egyik motorja az építőipar

– Egy város fejlődésének szempontjából óriási jelentősége van annak, hogy az építőipar milyen teljesítményt tud ott nyújtani. Egy város fejlődésének egyik fokmérője, sőt, magának a fejlődésnek is jele az, hogy az építőipar jól működik-e, és azt lehet mondani, hogy Debrecen esetében az építőipar nagyon komoly lehetőségekkel rendelkezik. Jelen pillanatban is az iparterületeken egymillió négyzetméternyi üzem épül, és ehhez a következő hónapokban, években nagyon komoly lakásépítési program is kapcsolódik majd. Vagyis a debreceni építőipar rendkívüli perspektívát jelent az itt tanuló fiatalok számára – hangsúlyozta Papp László polgármester.