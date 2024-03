Tavaly júniusban kötötték meg a Debreceni Egyetem és a városba települő BMW autógyár vezetői a szakemberképzésre és a kutatás-fejlesztésre is kiterjedő stratégiai együttműködést. A megállapodás első körben az Általános Orvostudományi Karra, az Egészségtudományi Karra, az Informatikai Karra, a Műszaki Karra, valamint a Természettudományi és Technológiai Karra terjedt ki. A kedden aláírt módosítással pedig az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK), valamint a Gazdaságtudományi Kar (GTK) részvételével bővítették a partnerségi szerződést - olvasható az unideb.hu-n.

A megállapodást a Debreceni Egyetem részéről Szilvássy Zoltán rektor, Bács Zoltán kancellár, Szikora Veronika, az ÁJK dékánja és Fenyves Veronika, a GTK dékánja, míg a BMW részéről Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója és Liv-Eske Herrström pénzügyi igazgató írta alá.

Különleges lehetőség az egyetem számára

Szilvássy Zoltán az aláírás kapcsán a hirek.unideb.hu-nak elmondta: nagy öröm, hogy a világ egyik vezető autógyártója elismeri a Debreceni Egyetem oktatási, kutatási és innovációs területen nyújtott teljesítményét, és ennek jegyében tovább bővülhet az intézmény és a vállalat között már meglévő együttműködés.

– A számos területet lefedő megállapodás különleges lehetőséget nyújt a Debreceni Egyetem számára, hogy a járműipar egyik nemzetközi szinten kimagasló kutatási-fejlesztési hálózatának részévé váljon – tette hozzá a rektor.

Az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Szikora Veronika kifejtette: a tervek között szerepel, hogy a BMW bekapcsolódik az oktatásba, így az európai és nemzetközi üzleti jog (European and International Business Law) LLM-képzésbe, valamint a jövőben induló compliance szakirányú továbbképzésbe.

– Angol és német nyelvű előadásokat is tartanának az autógyár szakemberei az ÁJK graduális hallgatóinak. Emellett jogi gyakornoki program indítása is felvetődött – foglalta össze a kari vezető.

Tovább terjeszthetik a duális képzést

A Gazdaságtudományi Kar dékánja, Fenyves Veronika a hirek.unideb.hu-nak arról beszélt, hogy a BMW több kontinenst behálózó nemzetközi vállalati struktúrája számos olyan kérdést vet fel, amelyekre közös válasz adható. Ide tartoznak a nemzetközi adózás, a gyorsan változó kereskedelempolitika (vámok- és nemvám-jellegű akadályok) és a vállalati kontrolling-gyakorlat által teremtett kihívások, illetve mindazok a közgazdaságtani és üzleti jelenségek, amelyek nemzetközi termelési-szolgáltatási hálózatokhoz kapcsolódnak.

– A BMW debreceni üzeme már jelenleg is foglalkoztat a GTK-n végzett szakembereket, nyilvánvaló cél a szakmai utánpótlás biztosítása, közös gyakornoki programok kialakítása és a duális képzés további kiterjesztése is. A Gazdaságtudományi Kar számít a BMW-től érkező előadók gyakorlati tapasztalataira nem csak előadások, hanem akár teljes kurzus formájában is – mondta el Fenyves Veronika.