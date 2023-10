Múlt hónapban jelent meg az a kormányrendelet, melynek értelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó, Debrecen területén megvalósítani tervezett vagy ott megvalósuló gazdaságfejlesztési célú beruházások, továbbá az ezen beruházásokkal összefüggő, Debrecen vonzáskörzetében megvalósítani tervezett vagy ott megvalósuló gazdaságfejlesztési beruházások tárcaszintű feladatainak koordinációja céljából munkacsoportot hoznak létre. A munkacsoport első ülését október 18-án tartották a debreceni Csokonai Fórumban.

Debrecen nagyon jó példa az egész ország előtt, hiszen jelentős fejlesztések történnek és vannak folyamatban most is a városban, ahol láthatjuk a nyugati autóipar és a keleti technológia találkozását

– fogalmazott az egyeztetést követő sajtótájékoztatón Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár.

Elmondta, tervezetten, havi egy alkalommal találkoznak a debreceni munkacsoport tagjai, melyeken a folyamatban lévő ügyekről, az esetlegesen felmerült problémák megoldásairól tárgyalnak. Cél, hogy a Debrecenben elindult fejlesztések ütemesen tudjanak haladni, valamennyi esetében a helyi szempontok érvényre jussanak.

Jelentős közlekedési beruházások indulnak Debrecenben

– A munkacsoport mai ülése gyakorlatilag folytatása annak az együttműködésnek, amelyet a kormányzattal már a BMW debreceni beruházására vonatkozó bejelentés után kialakítottunk. Az elmúlt hónapok rávilágítottak arra, hogy szükség van erre a szorosabb együttműködésre, erre az együtt gondolkodásra, a beruházások folyamatos figyelemmel kísérésére – emelte ki Papp László, Debrecen polgármestere.

A városvezető felidézte, idén áprilisban, majd júliusban a kormány két nagy, több mint 300 milliárd forintos fejlesztési csomagról döntött Debrecen kapcsán, mellyel a vármegyeszékhely az ország legjelentősebb fejlesztési központjává vált.

– Nem csak ipari-gazdasági fejlesztések zajlanak a városban, hanem sikerült a kormánnyal abban is megállapodni, hogy a gazdaságfejlesztést támogató állami és önkormányzati beruházásoknak az ipar mellett a lakossági igényeket is ki kell szolgálniuk – jegyezte meg Papp László. Hozzátette, erős gazdaság működik a városban, de a városfejlesztés, városépítés is kiemelt cél. Az előző két kormánydöntés elfogadása kapcsán olyan fejlesztési javaslatokat tettek a kormánynak, amelyek a város polgárainak életét, életminőségét is képesek javítani.

Dolgoznak a Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztésén is

– A mai ülésen gyakorlatilag áttekintettük azokat a területeket és a különböző területeken zajló fejlesztéseket, amelyek részben gazdasági, részben pedig lakossági célokat hivatottak szolgálni – ismertette a városvezető. Ezek között szerepel a víziközmű-fejlesztési program, a közlekedésifejlesztési beruházások, melyekből összesen 19 indul el a következő évben, valamint vasúti és repülőtérfejlesztések is.

– Igyekszünk valamennyi fejlesztés ütemezésénél figyelembe venni, hogy a kivitelezések a város működőképességét ne veszélyeztessék – nyomatékosította Papp László.

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár újságírói kérdésre rámutatott: Debrecen fontos az ország és a kormány számára is, hiszen az idén bejelentett, elindított beruházások mind azt a célt szolgálják, hogy a közlekedés és a logisztika területén az összeköttetés kiépüljön keleti-nyugati és északi-déli irányban.

– Nagyon sok lehetőség rejlik abban, hogy a nyugati autóipar és a keleti technológia egy városban találkozik, de emellett fontos, hogy figyelembe vegyük a helyi szempontokat. Ezért is szükséges a közlekedési-, vasúti és víziközműfejlesztések elindítása – mondta.

Hozzátette, a város és a térség gazdasági erősödésével szükség van a légiközlekedés fejlesztésére is, a minisztériumban pedig előkészítés alatt állnak a megfelelő fejlesztési tervek az ország, köztük a debreceni repülőtérre vonatkozóan is.