A betelepülő kis- és középvállalatok (kkv) képviselői körében számolt be Papp László polgármester szeptember 5-én, kedden arról, hogy Déli Gazdasági Övezetben elindult a kkv-park első ütemének megvalósítása. A cívisváros első emberének szavai szerint mérföldkőhöz érkezik a debreceni gazdaságfejlesztés, melynek látszólag a multinacionális nagyvállalatok adták az erejét.

De valójában sokkal többrétűbb a debreceni gazdaságfejlesztés, mint amilyennek elsőre látszik – szögezte le.

Kifejtette, hogy amikor 2015-ben az EDC Nonprofit Kft.-t létrehozták, már akkor elhatározták azt, hogy párhuzamosan kell fejlődnie a debreceni gazdaságon belül a nagyvállalati, valamint a kis- és középvállalati szektornak. Az EDC amellett, hogy a nagyvállalati befektetéseket koordinálja, a kkv-k gazdaságfejlesztési folyamatait mentorálja. Papp László elmondta, a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési ciklusban a GINOP-forrásokból Debrecen több mint 90 milliárd forintnyi támogatást hozott el. – Ennek egyharmadát nagyjából az egyetem használta fel, de kétharmadát, durván 60 milliárd forintot, plusz az önerőt, a kis és középvállalati szektor az innovációs képességének fejlesztésére, a termelési hatékonyság fejlesztésére és beruházásokra tudta használni – tudatta. Ennek eredményeire építve született meg az a gondolat, hogy a nagyipari környezetben hozzák létre Debrecenben – és az ország – első kis és középvállalkozói parkját.

Papp László polgármester

Forrás: Czinege Melinda

Ugyanolyan feltételeket kapnak, mint a nagyok

Papp László emlékeztetett, 2021 nyarán döntött a város közgyűlése arról, hogy ezt a programot elindítja egy 14 hektáros területen. – Nagyságrendileg egy 60 hektárnyi területet tervezünk a Déli Gazdasági Övezetben kialakítani a kkv-szektor beruházásai, befektetései számára – vázolta.

Azt is elmondta, 18 cég talál otthonra most itt a parkban, a kkv-park első ütemében több mint 13 milliárd forintnyi befektetés valósul meg a 18 befektetőtől, a beruházásoknak köszönhetően 256 új munkahely jön létre Debrecenben – részletezte a polgármester.

Kitért arra, hogy az infrastruktúra-fejlesztés folyamata indult el a napokban, első lépésben a víz- és a csapadékvíz-elvezető, valamint a csatornahálózat kiépítése történik meg.

Ugyanolyan infrastrukturális feltételeket fognak kapni az idetelepülő vármegyebeli kis- és középvállalkozások, mint amilyeneket a nagyipari befektetők kapnak

– szögezte le. Az első ütemben az önkormányzat másfél milliárd forintot fordít az infrastruktúra kiépítésére. Papp László hangsúlyozta, kísérleti programról van szó, amiből nagyon sok tanulságot fognak tudni levonni.

Papp László a beruházó cégek megjelent képviselőivel

Forrás: Czinege Melinda

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a város nyugati oldalán alakultak ki az ipari övezetek, a kkv-parkok kialakításával azt a konfliktust is igyekeznek majd feloldani, amely abból fakad, hogy lakóterületbe beékelődve működnek vállalkozások a város különböző területein. – Ezek a kkv-parkok lehetőséget nyújtanak arra, hogy a keleti városrészből a nyugati városrészhez tartozó nagy iparterületekre átköltözzenek a vállalkozások – jegyezte meg.

Nagy volt az érdeklődés

Pósán László, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte, hogy ez egy úttörő, példa nélküli vállalkozás Magyarországon.

Azok az újítások, amiket Debrecen eddig is felmutatott, most egy újabb elemmel bővülvén még inkább erősíteni fogják a várost, a gazdaságát, az itt élőknek a munkalehetőségeit, megélhetési körülményeit

– vallja. Pósán László kifejtette, kifejezetten szorgalmazott gazdaságpolitikai szándék, hogy minél több olyan magyar vállalat legyen, amelyik képes a nemzetközi piacokon erőteljesen helytállni, és a megtermelt profitot idehaza hasznosítani.

Pósán László országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

Kun Ferenc, a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője a területek értékesítéséről beszélt. Elmondta, az első ütemre 58 pályázat érkezett be, ebből került ki a most beruházó 18 vállalat.

Tudatta, a beruházásokat illetően 10 felett van azon cégek száma, akik már építési engedéllyel rendelkeznek, valaki már lassan be is fejezi az építkezést.

Kun Ferenc

Forrás: Czinege Melinda

Balogh Károly, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) vármegyei elnöke szerint szerint a debrecenieknek és a Hajdú-Bihar vármegyeieknek különösen izgalmas terület most Debrecen ipari parkja, hiszen a város gazdasága rendkívüli mértékben pezseg, erre pedig kihívásként kell tekinteni, semmiképp nem veszélyként.

Balogh Károly

Forrás: Czinege Melinda

Különböző tevékenységeket folytatnak

A parkba betelepülő Szakály Kerítés kereskedelmi vezetője, Szakály Tamás úgy fogalmazott, ez a nap az idén 25 éves családi vállalkozásuk életében is mérföldkőnek tekinthető, ugyanis a most induló infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően a cégük is elkezdheti az új kerítés- és kapugyártó üzemének a kivitelezési munkálatait. Elmondta, az új gyártócsarnokban helyet kapnak majd a legmodernebb hegesztőgépek és egyéb ipari termelőeszközök, amivel remélhetőleg növelni tudják termelékenységüket és versenyképességüket, akár a nemzetközi piacokon is. – Tízezer négyzetméteren összességében háromezer négyzetméteres beruházást tervezünk, aminek első ütemében egy ezer négyzetméteres csarnokot építünk.

Büszke debreceni lakosokként nagyon örülünk annak, hogy ezt a saját városunkban tudjuk megvalósítani

– jegyezte meg.

Szakály Tamás

Forrás: Czinege Melinda

A betelepülő cégek túlnyomó többsége gyártótevékenységet végez majd, többek között földmunkagép-kanalak gyártása, faipari felületkezelés, betonelemgyártás, fémipari termékek feldolgozása, élelmiszer-nagykereskedelmi és logisztikai, szállítmányozási tevékenység is szerepel a vállalkozások profiljában.