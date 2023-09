Hajdú-Bihar vármegye sem kivétel, az országos tendenciákkal összhangban drágulás ment végbe a helyi albérletpiacon az utóbbi időszakban - áll az ingatlan.com portálunkhoz eljuttatott elemzésében, amely a felsőoktatási tanévet megelőző nyári albérletszezon apropóján bemutatja a vármegyére jellemző átlagos albérletárak változását és ismerteti a legjelentősebb egyetemvárosok bérleti díjait.

Az országos átlagot meghaladó drágulás történt a vármegyében

A KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint a Hajdú-Bihar vármegyét magában foglaló észak-alföldi régióban júliusban 101 százalékkal voltak magasabbak a bérleti díjak, mint 2015-ben. Ez az érték kissé meghaladja az országos lakbérindexet, amely 92 százalékos drágulást mutatott.

Éves összevetésben a régiós lakbérek 17 százalékkal nőttek, szemben az országos 13 százalékos emelkedéssel.

Augusztusban pedig a vármegyében kiadásra kínált lakóingatlanok átlagos bérleti díja 175 ezer forint volt, szemben az egy évvel ezelőtti 140 ezer forinttal. A vármegyeszékhely, Debrecen fontos egyetemvárosnak számít az országban, így alapvetően meghatározza a vármegyei albérletpiacot. Részben ezzel magyarázható, hogy Debrecenben a vármegyei átlaghoz hasonlóan az idén 180 ezer forint volt az átlagos lakbér, míg egy évvel korábban 140 ezer forintot tett ki. A népszerű üdülővárosként ismert Hajdúszoboszlón 150 ezer forintról 188 ezer forintra nőtt az átlagos bérleti díj. A vármegye lakás- és albérletpiacát a jövőben nagyban befolyásolhatják majd az autóipari beruházások, amelyek jelentős mennyiségű munkavállalót vonzanak a térségbe – mutat rá a közlemény.

Mi a különbség a piacok között?

Az elmúlt években a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után kapcsolt teljes fordulatszámra az országos albérletpiac, az idén azonban hamarabb látható volt az élénkülés, sokan ugyanis a fokozatosan emelkedő bérleti díjak miatt korábban léptek

- mondta Balogh László, a szakportál gazdasági szakértője a trendeket bemutatva. Hozzátette: Már a ponthatárhirdetést követő hetekben is 9 százalékkal nagyobb volt a kereslet a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban. A kereslet mellett a kínálat is dinamikusan bővült az idei albérletszezonban. A ponthatárok kihirdetése előtt 11,5 ezer lakás és ház volt a kínálatban, augusztus végén pedig már közel 14 ezerről volt szó, ami majdnem 20 százalékos bővülést jelent. A szakember azt is elmondta, hogy az albérletek piaca teljesen más utat jár be, mint a használt eladó lakások piaca. Utóbbit ugyanis nagy általánosságban keresletcsökkenés jellemzi az utóbbi időszakban. Ennek megfelelően az árak is nagyjából stagnálást mutatnak.

Az elemzés szerint a legjelentősebb egyetemvárosok piacát nézve Győrben augusztusban 160 ezer forintért, Pécsen 140 ezer forintért, Szegeden is 140 ezer forintért, Veszprémben 165 ezer forintért, Miskolcon 100 ezer forintért, Nyíregyházán 135 ezer forintért, Kecskeméten és Szombathelyen egyaránt 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, Budapesten pedig 240 ezer forint volt az átlagérték.