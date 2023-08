Ha nem szeretnénk Debrecenig cipelni kedvenc ágyunkat, és egyből belecsöppennénk a nagyvárosi életbe, bútorozott lakást is kibérelhetünk 120 ezer alatt. Ehhez bizony számos kompromisszumra lesz szükség.

Nagyanyáink régi, naftalinszagú, sötétbarna szobabútora áll egy kopott perzsaszőnyegen, lábunk alatt fonott vagy halszálkamintás parketta recseg, a fürdőszobában UFO-lámpa és az a jóféle szocialista időket idéző mozaikcsempe, amely éppen annyira régi, hogy még nem jött vissza a divatba. Szélsőséges esetben még a lambériát sem cserélte le az örökös.

Kétszobás lakás kiadó 185 ezer forintért

Forrás: Facebook/Albérlet Debrecen csoport

Ha a berendezés új, és még a szoba is ki van festve, szinte biztos, hogy egy-egy fotón mégis felbukkan egy régi nyílászáró, beépített szekrény vagy egy ósdi gázkonvektor. Ha minden stimmel, kiderül, hogy egy 28 négyzetméteres lakásba szerettünk bele, ami egy óvoda és autószerelő műhely mellett található. Természetesen vannak jó áron elérhető albérletek, ám azok szinte pár óra alatt elkelnek. Volt, hogy már a meghirdetés napján ránk csapták a telefont, mondván: nem aktuális. Másfél szobás lakásokról van szó 140 ezer forintért.

Irreális bérleti díjak

Kétszázhúsz felett már kezdik elhagyni a valóságot a bérbeadók: még ezen ajánlatok között is kikandikál egy régi beépített szekrény, harmonikaajtó vagy egy frissen festett faablak. De ne legyünk szőrösszívűek: végül is az egyik szülő fizetése már biztosítja csemetéjének a kényelmet.

Egy 250 ezer forintos albérlet egyik szobája

Forrás: Facebook/Albérlet Debrecen csoport

Az ingatlanközvetítők oldalán hellyel-közzel reális piaci áron találhatunk lakást, túlárazott gyöngyszemek azonban szép számmal vannak az albérleteket tömörítő Facebook-csoportokban. Így bukkantunk 185 ezerért olyan kétszobás lakásra, amelyet leselejtezett bútorokkal rendeztek be.

A trükkös eladók gyakran kihasználják a helyismeret hiányát, számos hirdetés külföldi vagy vidéki diákokra épít, akik nem feltétlenül vannak tisztában a piaci viszonyokkal, és a sürgető idő miatt rossz ajánlatokba is belemennek.

Azt tapasztaltuk, hogy az arcátlanul túlárazott, putris albérletekre is bőven akad jelentkező. A határ a csillagos ég, és ha nem szeretnénk szó szerint azt bámulni, időben kell cselekedni.

Inkább mosolyfakasztó, mint dühítő, hogy a cselesebb főbérlők a hátrányokat is előnyökre fordítják. Így találtunk olyan lakást, ahol nincs lift, „de kell ennyi testmozgás naponta”, vagy csendes zöldövezetben van „ingyenes madárcsicsergéssel”. De olyanra is bukkantunk, amely valamilyen varázslatos módon „minden egyetem közelében” van.

Járulékos költségek

Az albérlet árához még csapjuk hozzá a közös költséget és a rezsit, ami felől érdemes előre érdeklődni, mert jócskán árnyalhatja a képet. A Debreceni Egyetem valamennyi kara környékén szép számmal találni tízemeletes lakótelepi paneleket, a távfűtésre rámehet a családi ezüst, ráadásul a csótányok is igencsak kedvelik. Szerencsés esetben gázfűtéses társasházi lakásra bukkanunk, ahol a szeméttárolót az épületen kívül helyezték el.

A kéthavi kaució alap, ezalatt csak olyan lakást találunk, amiben amúgy is lehetetlen kárt tenni. Beköltözéskor a tárgyhó kifizetése is szükséges, így ha szobát szeretnénk, 135 ezer forint alatt el se induljunk Debrecenbe. Lakás esetén jó, ha van legalább félmillió a malacperselyben. Ráadásul a bérbeadóval gyakran egyéves szerződést kell kötnünk, vagyis a szünidőben és a nyári hónapok alatt is fizetni fogunk az üres a lakásért. Vagy marad a bejárás: kicsit körülményes, de legalább a vármegyebérlettel tudunk spórolni.