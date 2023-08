– Szerintem nem kell hozzá négy-öt év, és megvalósulhat, hogy Debrecenbe minden főúton kétszer két sávon lehet majd megérkezni. Sokat lendít a térségen, ha gyorsan és biztonságosan közlekedhetünk a munkahelyre, iskolába, szabadidős szolgáltatások helyszíneire.

Az lesz a jövő Debrecenének legnagyobb ereje, hogy minden könnyen, gyorsan és biztonságosan elérhető lesz, nem kell szükségszerűen a nagyvárosba költözni. Akik a vidéket választják otthonuknak, nekik sem kell lemondaniuk a cívisváros nyújtotta lehetőségekről

– mondta Tasó László, Hajdú-Bihar 3. számú választókörzetének országgyűlési képviselője. A politikust a körzetében zajló közlekedési és ipari parki fejlesztésekről kérdeztük nemrégiben. Mint elmondta, a választókerület valamennyi települési összekötőútja hamarosan rendben lesz, vagy kezdik a felújítását. A másodrendű főutak – köztük a 471-es és a 48-as főút – települések közötti szakaszai rendben vannak, a belterületen folytatódik a fejlesztés.

Tasó László országgyűlési képviselő

A 4-es főúton azonban rövidesen kezdődik egy jelentős beruházás, kétszer kétsávosra bővítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszt.

A tervek elkészítésére a kormány 2,5 milliárd forintot biztosít, az előkészület várhatóan 2-2,5 évig tart.

Tasó László hangsúlyozta, természetesen a hajdú-bihari döntéshozók azt szorgalmazzák, hogy az építés Debrecen felől kezdődjön. Egyébként is ez lenne a logikus, mert mindig a nagyobb beérkező forgalom felől célszerű indítani az út áteresztőképességének bővítését szolgáló munkálatokat. Az országgyűlési képviselő megemlítette azt is, hogy a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti kétszer kétsávosítása is napirenden van. A 35-ös főút Józsa irányába lesz négysávos, a 33-as pedig Balmazújváros felé.

Szélesedik a Sámsoni út

A választókörzetben a 4-es főút után a legnagyobb forgalma a 471-es másodrendű főútnak van. Ezen az első ütemben elkezdődött az 1980 méter hosszú debreceni belterületi szakasz teljes körű felújítása csomópontokkal, új gyalog- és kerékpárúttal, leállósávokkal, szervizutakkal, parkolási lehetőséggel, teljes közvilágítás- és közműcserével. A munkálatok eredményeként a főút forgalomáteresztő kapacitása a mai kor változó igényeihez igazodik és figyelembe veszi a kalkulált növekedést is. A tervezők számoltak az extrém időjárási körülmények következményeivel is, ennek megfelelően építik meg a csapadékvíz-elvezető rendszereket és a vasúti átvezető szakaszt is.

A munkálatokkal 2024 végéig kell elkészülni a Mátyás király utcáig. A képviselő nagyon bízik abban, hogy a források ekkorra elérhetővé válnak a hátralévő ezerméteres szakasz kivitelezésére is.

A tervezése lassan befejeződik, ráadásul úgy, hogy a vasúti átvezetésnél aluljárót és szintbeli átkelőt is terveztek, és mindkettőt meg is építik. Minden ilyen csomópontnál ugyanis rendelkezni kell – veszély és akadály esetére – egy tartalék átjutási lehetőséggel is. Tasó László úgy látja, ez a tartalék átvezetés hamarabb elkészül, mint a kivitelezésre tervezett aluljáró.

