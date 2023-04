A beruházás tervezése tavaly elindult, jelenleg két változatot adtak közre a tervezők, melyeket a napokban a Hajdúhadházi Járás településvezetői és az önkormányzatok szakértői néztek át és véleményeztek a hajdúhadházi városháza épületében. A részletekről Csáfordi Dénes polgármestert kérdeztük.

– A beruházás kapcsán az érintett önkormányzatoknak véleményezési joga van, de a tapasztalataink szerint figyelembe veszik az észrevételeinket a tervezők. Ez azért is fontos, ugyanis mi vagyunk, akik jobban ismerik az adott közlekedési viszonyokat, kereszteződéseket, a forgalmasabb földutakat és tudjuk tolmácsolni a lakosok, gazdák, vállalkozások igényeit, meglátásait. Ezeket osztottuk meg április 18-án az illetékesekkel – hangsúlyozta a városvezető. Korábban többféle elképzelés is volt a főút fejlesztését illetően, a többkörös egyeztetések eredményeként mostanra két tervváltozat készült: az egyik szerint a most meglévő 4-es számú főutat szélesítik kétszer két sávra, míg a másik elképzelés egy új nyugati elkerülő út építése. Ez utóbbi elkerülné Hajdúhadház kertségi területeit (Gáborkert, Siposkert), valamint Téglásnál a védett erdőket, az Angolkertet.

Ez az út elsősorban a két megyeszékhely közötti közlekedés gyorsítását fogja szolgálni, 110 kilométer per órás tervezési sebességgel. Mint a járásban érintett településnek, számunkra az a kérdés, hogyan tudunk erre a gyorsforgalmi útra felcsatlakozni. Ez ugyanis nagyban befolyásolja majd hosszú távon a fejlődési lehetőségeinket

– mutatott rá Csáfordi Dénes.